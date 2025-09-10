onedio
Uzak Şehir Çekimlerinin Başlamasıyla Sevgilisinden Ayrı Düşen Sinem Ünsal, Özleminden Kudurdu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.09.2025 - 22:55

Heyecanla beklenen Uzak Şehir'in ikinci sezonunun çekimlerini başlamasıyla, başrol Sinem Ünsal yaz boyu yamacından ayrılmadığı biricik sevgilisi Berk Cankat'tan ayrı düştü! Özlemi canına tak eden Sinem Ünsal, gece gece aşkını cümle aleme duyurdu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim! ❤️

Son 5 yılın reyting rekortmeni, izleyicinin aşık olduğu Uzak Şehir dizisi bu sezon büyük fırtınalar estirdi biliyorsunuz.

Uzun zamandır hasret kalınan aşiret dizisi özlemini iliklerine kadar gideren Uzak Şehir, başrollere hayat veren Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın müthiş parlamasına vesile oldu. İkilinin uyumu çok beğenildi, senaryo da akıp gidince Uzak Şehir, Kanal D'nin fenomen dizisi haline geldi. 

Heyecanla beklenen Uzak Şehir'in 2. sezon tanıtım fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı, belki denk gelmişsinizdir. Fragmandan Cihan ve Alya'nın aşkını izleyeceğimizin sinyallerini alınmış, hayran kitlesi de pek bir sevinmişti.

Setin yeniden başlamasıyla beraber yaz boyu yanından ayrılmadığı sevgilisi Berk Cankat'la ayrı düşmüştü.

Uzun bir süredir gözlerden uzak ama deli dolu bir aşk yaşayan Berk Cankat ve Sinem Ünsal, hayranlarının heyecanla evlilik haberini duymayı beklediği çiftler arasında yer alıyor. 

Çok sık olmasa da zaman zaman beraber pozlarını paylaşan ikili, yüzlerine yayılan koca gülümsemeler ve samimiyetle kalpleri fethetmeye devam ediyor. Bugün gündemimizde olmalarının sebebi ise gece gece aniden depreşen özlem! 

Uzak Şehir çekimleri için Mardin'de olan Sinem Ünsal, uyumadan önce dertlendi! Bir anda özlem perileri gelen Sinem Ünsal, sosyal medya hesabından Berk Cankat'la asansör pozunu paylaşıp 'Özlediiiim' diye haykırdı.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
