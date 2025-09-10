onedio
Böyle Kaynanaya Can Feda: Sibel Can, İlk Torununu Doğurmaya Gün Sayan Gelini Merve'nin Doğum Gününü Es Geçmedi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.09.2025 - 21:07

Sibel Can'ın Hakan Ural'la evliliğinden olan oğlu Engincan Ural, 2022 senesinde Merve Kaya ile dünyaevine girmiş, yazın başında da baba olacağını duyurmuştu. 

Hamile gelinine pek düşkün olan Sibel Can, güzel gelini Merve'nin doğum gününü es geçmedi! Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Türk müziğinin en sevilen isimlerden biri olan, billur sesi ve şarkılarıyla milyonların kalbinde taht kurmuş Sibel Can, aynı zamanda dünya tatlısı da bir anne biliyorsunuz!

Bilmeyenler için hızlıca toparlayalım; 1988 yılından Hakan Ural'la evlenen Sibel Can'ın bu evliliğinden şimdi 33 yaşında olan Engincan isimli bir oğlu ve şimdi 31 yaşında olan Melisa isimli bir kızı olmuştu. İkinci evliliğini Sulhi Aksüt'le yapan Sibel Can, şimdi 25 yaşında olan oğlu Emir Aksüt'e de 2000 yılında kavuşmuştu. 

Sibel Can'ın magazinden normal şartlarda epey uzak olan ilk göz ağrısı Engincan Ural, 2022 yılında evlendi. Merve Kaya ile dünyaevine giren Oğulcan Engin'in düğününde tatlılığıyla kalpleri fetheden Sibel Can, 'Çok iyi bir kaynana olacak' dedirtmişti.

Bu yazın başında ise Sibel Can'ın babaanne olacağını öğrenmiştik!

Emir Sarıgül'le aşk iddialarını yalanladığı sırada babaanne olacağı müjdesiyle ilgili haberleri onaylayan Sibel Can oğlu Engincan ve gelini Merve'nin bebek haberini büyük bir sevinçle vermiş, 'Sormayın çocuklar bambaşka bir duygu' demişti. 

Geçtiğimiz aylarda dört gözle kavuşmayı beklediğine torununa düzenlediği baby shower'la tüm gözleri üzerine çeken Sibel Can, bebeğin cinsiyetini de ele vermişti. Kendisi şimdi heyecanla minik prensesini bekliyor!

Bugün gündemimizde olmasının sebebi ise "Çok iyi kaynana olcak" tespitini her geçen gün daha da net kanıtlıyor oluşu!

Gelininden ziyade kızı gibi sevdiği Merve Kaya'nın bugün doğum günüydü! Ünlü isimlerin çocuklarının evliliklerinde genellikle kaynana hep bir sorun faktörüdür bilirsiniz, hatta yakınlarda daha yeni Arzu Sabancı kaosuna tanıklık ettik! Arzu Sabancı, Hande ve Hakan ayrılığı sonrası Hande fanlarından yediği lincin ardından gelini Nazlı Sabancı'ya 4 senenin sonunda ilk kez 'kızım' diye seslenmişti....

Geliniyle ana kız misali çektirdikleri pozları Instagram hikayesinde paylaşan Sibel Can, doğum gününü es geçmediği gibi paylaştığı fotoğraflara oldukça samimi ve cana yakın notlar düştü. Böyle kaynanaya can kurban vallahi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
