Böyle Kaynanaya Can Feda: Sibel Can, İlk Torununu Doğurmaya Gün Sayan Gelini Merve'nin Doğum Gününü Es Geçmedi

Bilmeyenler için hızlıca toparlayalım; 1988 yılından Hakan Ural'la evlenen Sibel Can'ın bu evliliğinden şimdi 33 yaşında olan Engincan isimli bir oğlu ve şimdi 31 yaşında olan Melisa isimli bir kızı olmuştu. İkinci evliliğini Sulhi Aksüt'le yapan Sibel Can, şimdi 25 yaşında olan oğlu Emir Aksüt'e de 2000 yılında kavuşmuştu.

Sibel Can'ın magazinden normal şartlarda epey uzak olan ilk göz ağrısı Engincan Ural, 2022 yılında evlendi. Merve Kaya ile dünyaevine giren Oğulcan Engin'in düğününde tatlılığıyla kalpleri fetheden Sibel Can, 'Çok iyi bir kaynana olacak' dedirtmişti.