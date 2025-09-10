Böyle Kaynanaya Can Feda: Sibel Can, İlk Torununu Doğurmaya Gün Sayan Gelini Merve'nin Doğum Gününü Es Geçmedi
Sibel Can'ın Hakan Ural'la evliliğinden olan oğlu Engincan Ural, 2022 senesinde Merve Kaya ile dünyaevine girmiş, yazın başında da baba olacağını duyurmuştu.
Hamile gelinine pek düşkün olan Sibel Can, güzel gelini Merve'nin doğum gününü es geçmedi! Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Türk müziğinin en sevilen isimlerden biri olan, billur sesi ve şarkılarıyla milyonların kalbinde taht kurmuş Sibel Can, aynı zamanda dünya tatlısı da bir anne biliyorsunuz!
Bu yazın başında ise Sibel Can'ın babaanne olacağını öğrenmiştik!
Bugün gündemimizde olmasının sebebi ise "Çok iyi kaynana olcak" tespitini her geçen gün daha da net kanıtlıyor oluşu!
