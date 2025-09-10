onedio
Yüzük Attılar: Rabia Soytürk, Geçen Sene "Evet" Dediği Samet Vuruşan'la Evlilik Yolundan Döndü!

Lila Ceylan
10.09.2025 - 22:23

En son Kör Nokta dizisinde izlediğimiz, bu sezon da Aybüke Pusat'ın yerine Teşkilat dizisinde Tolga Sarıtaş'ın partneri olarak izleyeceğimiz Rabia Soytürk, geçen yıl evlilik teklifini kabul ettiği sevgilisiyle yüzük attı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

"Duy Beni" dizisiyle kariyerinin zirvesine çıkan, son dönemin de en popüler isimlerinden biri olan Rabia Soytürk'e mutlaka denk gelmişsinizdir.

Aybüke Pusat, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına destek vermesi sebebiyle TRT 1 dizisi Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılmıştı.

En son 'Kör Nokta' dizisinde izlediğimiz Rabia Soytürk, Teşkilat'ın yeni başrolü ve Tolga Sarıtaş'ın partneri oldu. Önümüzdeki sezonda Teşkilat'ta izleyeceğimiz Soytürk heyecanla beklenirken, özel hayatıyla ilgili şoke edici bir haber geldi!

Yaklaşık iki yıldır, mimar ve iç tasarım markası sahibi Samet Vuruşan ile aşk yaşayan Rabia Soytürk, müjdeli haberi geçtiğimiz sene eylül ayında vermişti.

Yakın arkadaşlarıyla oldukça sıradan bir günden pozlarını paylaşan Rabia Soytürk'ün parmağında parıldayan yüzüğü gördüğümüzde evlilik teklifi geldiğini anlamıştık!

O zamandan bu yana pek sesi soluğu çıkmayan çiftten kötü haber, geçtiğimiz saatlerde geldi. Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan evlilik yolundan dönerek yüzük attı! Her ikisi de beraber fotoğrafları sosyal medya hesaplarından kaldırırken, birbirlerini takipten de çıktılar.

Bu yıl resmen ayrılık yılı oldu, bakalım daha neler duyup da şok olacağız?

