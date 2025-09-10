Yüzük Attılar: Rabia Soytürk, Geçen Sene "Evet" Dediği Samet Vuruşan'la Evlilik Yolundan Döndü!

Yakın arkadaşlarıyla oldukça sıradan bir günden pozlarını paylaşan Rabia Soytürk'ün parmağında parıldayan yüzüğü gördüğümüzde evlilik teklifi geldiğini anlamıştık!

O zamandan bu yana pek sesi soluğu çıkmayan çiftten kötü haber, geçtiğimiz saatlerde geldi. Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan evlilik yolundan dönerek yüzük attı! Her ikisi de beraber fotoğrafları sosyal medya hesaplarından kaldırırken, birbirlerini takipten de çıktılar.

Bu yıl resmen ayrılık yılı oldu, bakalım daha neler duyup da şok olacağız?