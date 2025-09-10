Yüzük Attılar: Rabia Soytürk, Geçen Sene "Evet" Dediği Samet Vuruşan'la Evlilik Yolundan Döndü!
En son Kör Nokta dizisinde izlediğimiz, bu sezon da Aybüke Pusat'ın yerine Teşkilat dizisinde Tolga Sarıtaş'ın partneri olarak izleyeceğimiz Rabia Soytürk, geçen yıl evlilik teklifini kabul ettiği sevgilisiyle yüzük attı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
"Duy Beni" dizisiyle kariyerinin zirvesine çıkan, son dönemin de en popüler isimlerinden biri olan Rabia Soytürk'e mutlaka denk gelmişsinizdir.
Yaklaşık iki yıldır, mimar ve iç tasarım markası sahibi Samet Vuruşan ile aşk yaşayan Rabia Soytürk, müjdeli haberi geçtiğimiz sene eylül ayında vermişti.
