10 Sene Bekleyen Dev Yüzüğü Kapıyor: Dünyaca Ünlü Model Elsa Hosk, Nihayet Evlilik Teklifi Aldı!

Elsa Hosk'a gösterişli bir oval kesim pırlanta yüzükle gelen teklife, bir Tiffany & Co. kutusu eşlik etti. Kulislerde şimdiden bu yüzüğün yaklaşık değerinin 1 milyon doların üzerinde olduğu konuşuluyor!

Çiftimize mutluluklar diliyor, bu sene de konu evlilik olunca yeni bir aydınlanma yaşamamıza vesile oldukları için teşekkür ediyoruz.