10 Sene Bekleyen Dev Yüzüğü Kapıyor: Dünyaca Ünlü Model Elsa Hosk, Nihayet Evlilik Teklifi Aldı!
Defilelerdeki ışıl ışıl yürüyüşüyle olduğu kadar sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine sahip olan dünyaca ünlü model Elsa Hosk, 10 yıllık sevgilisinden nihayet evlilik teklifi aldı! Ronaldo ve Georgina'dan sonra uzun bekleyiş + çocuğun ardından gelen evlilik teklifi moda oldu... Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Geçtiğimiz haftalarda Georgina Rodríguez, 9 yıldır beraber olduğu 3 de çocuk yaptığı Cristiano Ronaldo'dan nihayet evlilik teklifi almıştı, belki görmüşsünüzdür.
Şimdi deja vu yaşamaya hazır olun! Bu da yeni moda herhalde... Dünyaca ünlü model Elsa Hosk da tıpkı Georgina gibi muradına erdi. Hem de +1 yıl eklemeli, tan 10 yıl sonra!
10 sene bekleyen devasa yüzüğü kapıyor gibi gözüküyor 🙈
