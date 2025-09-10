onedio
article/comments
article/share
10 Sene Bekleyen Dev Yüzüğü Kapıyor: Dünyaca Ünlü Model Elsa Hosk, Nihayet Evlilik Teklifi Aldı!

10 Sene Bekleyen Dev Yüzüğü Kapıyor: Dünyaca Ünlü Model Elsa Hosk, Nihayet Evlilik Teklifi Aldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.09.2025 - 22:01

Defilelerdeki ışıl ışıl yürüyüşüyle olduğu kadar sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine sahip olan dünyaca ünlü model Elsa Hosk, 10 yıllık sevgilisinden nihayet evlilik teklifi aldı! Ronaldo ve Georgina'dan sonra uzun bekleyiş + çocuğun ardından gelen evlilik teklifi moda oldu... Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Geçtiğimiz haftalarda Georgina Rodríguez, 9 yıldır beraber olduğu 3 de çocuk yaptığı Cristiano Ronaldo'dan nihayet evlilik teklifi almıştı, belki görmüşsünüzdür.

Gerçi görmemek ne mümkün! Sabreden derviş muradına ermiş misali, nihayet istediği teklifi alan Georgina Rodríguez parmağına devasa bir yüzük takmış, herkese detaylıca göstermişti.

'Çok erken davranmışsınız, biraz daha bekleseydiniz' gibi yorumlar alıp alay konusu olan Cristiano Ronaldo'nun yüzüğe harcadığı servet dikkat çekmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Şimdi deja vu yaşamaya hazır olun! Bu da yeni moda herhalde... Dünyaca ünlü model Elsa Hosk da tıpkı Georgina gibi muradına erdi. Hem de +1 yıl eklemeli, tan 10 yıl sonra!

2015 yılından beri beraber olduğu Tom Daly, Elsa Hosk'a nihayet romantik bir evlilik teklifi etti. 

Çiftin, tıpkı Georgina ve Ronaldo gibi bir çocuğu da bulunuyor. Elsa Hosk ve Tom Daly'nın 2021'de doğan Tuulikki Joan adında 4 yaşında dünya tatlısı bir kızları var. Peki bizim buradan çıkarmamız gereken ders nedir?

10 sene bekleyen devasa yüzüğü kapıyor gibi gözüküyor 🙈

Elsa Hosk'a gösterişli bir oval kesim pırlanta yüzükle gelen teklife, bir Tiffany & Co. kutusu eşlik etti. Kulislerde şimdiden bu yüzüğün yaklaşık değerinin 1 milyon doların üzerinde olduğu konuşuluyor! 

Çiftimize mutluluklar diliyor, bu sene de konu evlilik olunca yeni bir aydınlanma yaşamamıza vesile oldukları için teşekkür ediyoruz.

