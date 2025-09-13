Sıla’dan “Bodrum’un Suları”na Yeni Soluk

“Bundan iki sene önce bir sohbetimizde Dünya Kızılçay, ‘Bodrum’un Suları’nı çok sevdiğini ama neden bir stüdyo kaydının olmadığını sordu. Ben de ‘Yap olsun o zaman’ dedim. Dünya’nın hayal gücü, ilhamı ve epik düzenlemesiyle şarkı bambaşka bir boyuta taşındı. Bu halinden çok memnunum. Böyle sunmak bizim için büyük gurur.”