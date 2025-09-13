onedio
Sıla'dan "Bodrum'un Suları"na Yeni Soluk

Sıla’dan “Bodrum’un Suları”na Yeni Soluk

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.09.2025 - 09:48

Türk popunun özgün kalemi ve güçlü sesi Sıla, yıllar sonra sevilen eserlerinden “Bodrum’un Suları”nı yeniden yorumladı. Dünya Kızılçay’ın epik düzenlemesiyle modern bir kimlik kazanan şarkı, hem nostalji hem de taze bir ruh taşıyarak dinleyicilerle buluştu.

Türk pop müziğinin en güçlü söz yazarlarından ve yorumcularından Sıla, yıllar önce Joker albümünde seslendirdiği "Bodrum'un Suları"nı yepyeni bir düzenlemeyle yeniden dinleyicilerin karşısına çıkardı.

Türk pop müziğinin en güçlü söz yazarlarından ve yorumcularından Sıla, yıllar önce Joker albümünde seslendirdiği “Bodrum’un Suları”nı yepyeni bir düzenlemeyle yeniden dinleyicilerin karşısına çıkardı.

Sanatçının sahnedeki en yakın yol arkadaşlarından biri olan vokalisti Dünya Kızılçay, şarkıya kendi yorumunu katarak düzenlemeyi üstlendi. Parça, 12 Eylül itibarıyla tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.

Aslen Sıla’nın söz ve bestesine ait olan eser, geçtiğimiz 30 Ağustos’ta Harbiye Açıkhava’da ilk kez yeni haliyle seslendirildiğinde dinleyiciden büyük alkış almış, “ikinci doğumunun” işaretlerini vermişti.

Sıla, şarkının yeni düzenlemesine dair duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Sıla, şarkının yeni düzenlemesine dair duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Bundan iki sene önce bir sohbetimizde Dünya Kızılçay, ‘Bodrum’un Suları’nı çok sevdiğini ama neden bir stüdyo kaydının olmadığını sordu. Ben de ‘Yap olsun o zaman’ dedim. Dünya’nın hayal gücü, ilhamı ve epik düzenlemesiyle şarkı bambaşka bir boyuta taşındı. Bu halinden çok memnunum. Böyle sunmak bizim için büyük gurur.” 

