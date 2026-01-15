onedio
İnsanlara Hayır Diyememede Çıtayı Arşa Çıkaran Genç Kendini Seyyar Satıcı Olarak Buldu

İnsanlara Hayır Diyememede Çıtayı Arşa Çıkaran Genç Kendini Seyyar Satıcı Olarak Buldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.01.2026 - 14:58

İnsanlara “hayır” diyememesiyle kendini bir anda sokak satıcısı olarak bulan bir genç, yaşadıklarını anlattığı videosuyla gündem oldu. Tanımadığı bir satıcının “10 dakika bakar mısın?” demesiyle olaylar zinciri başladı. Kendisini bir anda çilek ve böğürtlen satarken bulan genç, o anları kahkaha attıran bir dille anlattı. Yaşadığı şaşkınlık videoya da yansıdı.

Gelin detaylara birlikte bakalım 👇

Kaleiçi’nde çekilen eğlenceli bir video, sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

Kaleiçi’nde çekilen eğlenceli bir video, sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

İnsanlara “hayır” diyemediğini söyleyen bir genç, başına gelen ilginç olayı anlattığı videosuyla gündem oldu.

Sosyal medyada thenanukk kullanıcı adıyla içerik üreten gen kadın, gezintiye çıktığı sırada tanımadığı bir satıcının kendisinden “10 dakika tezgaha bakmasını” istediğini ve iyi niyetle kabul ettiğini söyledi. Satıcının, “Yemek yiyip geleceğim, paketi 200 liraya poşete koy ver” demesinin ardından kendisini bir anda satış yaparken bulan genç, yaşadığı şaşkınlığı gizleyemedi.

Kısa sürede kendini çilek ve böğürtlen satan biri olarak bulan genç, bu anları “İnsanlara hayır diyememenin sonucu” diyerek özetledi.

Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
