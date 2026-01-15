İnsanlara Hayır Diyememede Çıtayı Arşa Çıkaran Genç Kendini Seyyar Satıcı Olarak Buldu

İnsanlara “hayır” diyememesiyle kendini bir anda sokak satıcısı olarak bulan bir genç, yaşadıklarını anlattığı videosuyla gündem oldu. Tanımadığı bir satıcının “10 dakika bakar mısın?” demesiyle olaylar zinciri başladı. Kendisini bir anda çilek ve böğürtlen satarken bulan genç, o anları kahkaha attıran bir dille anlattı. Yaşadığı şaşkınlık videoya da yansıdı.
Gelin detaylara birlikte bakalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kaleiçi’nde çekilen eğlenceli bir video, sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın