İnsanlara Hayır Diyememede Çıtayı Arşa Çıkaran Genç Kendini Seyyar Satıcı Olarak Buldu

İnsanlara “hayır” diyememesiyle kendini bir anda sokak satıcısı olarak bulan bir genç, yaşadıklarını anlattığı videosuyla gündem oldu. Tanımadığı bir satıcının “10 dakika bakar mısın?” demesiyle olaylar zinciri başladı. Kendisini bir anda çilek ve böğürtlen satarken bulan genç, o anları kahkaha attıran bir dille anlattı. Yaşadığı şaşkınlık videoya da yansıdı.

Gelin detaylara birlikte bakalım 👇