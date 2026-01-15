Paris'teki Tek Kişilik Tabut Gibi Asansör Klostrofobimizi Tetikledi!

Paris deyince insanın aklına romantik sokaklar, balkonlu daireler, kruvasan geliyor ama bu kez Paris’ten gelen görüntüler hiç de öyle iç açıcı değil! Bir kadın, girdiği apartmandaki tek kişilik minicik asansörü kayda aldı ve video kısa sürede viral oldu. Asansör öyle dar, öyle sıkışık ki klostrofobimizi tetikledi.
Gelin birlikte bakalım 👇
TikTok’ta nikattinn kullanıcı adıyla içerik üreten bir kadın, girdiği bir binanın asansörünü kullandığı anları paylaşınca sosyal medyada gündem oldu.
Bina içleri çok dar. Öyle ki onca pahalılığa, daireler minicik. Asansörlere yer ayrılması bile mucizeyken, bu kadarını bulabilmek dahi bir konfor örneği. Yap... Devamını Gör
hem asansör korkusu hem klostrofobisi olan ben çoktan ruhumu teslim ettim....