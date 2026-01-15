onedio
Paris'teki Tek Kişilik Tabut Gibi Asansör Klostrofobimizi Tetikledi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.01.2026 - 13:19

Paris deyince insanın aklına romantik sokaklar, balkonlu daireler, kruvasan geliyor ama bu kez Paris’ten gelen görüntüler hiç de öyle iç açıcı değil! Bir kadın, girdiği apartmandaki tek kişilik minicik asansörü kayda aldı ve video kısa sürede viral oldu. Asansör öyle dar, öyle sıkışık ki klostrofobimizi tetikledi.

Gelin birlikte bakalım 👇

TikTok’ta nikattinn kullanıcı adıyla içerik üreten bir kadın, girdiği bir binanın asansörünü kullandığı anları paylaşınca sosyal medyada gündem oldu.

Çünkü bu asansör bildiğimiz asansörlerden değil. Bir kişi bile yan dönerek zor sığabiliyor. Videoda kadın asansöre biner binmez zaten ortamın ne kadar dar olduğu anlaşılıyor. Kapı kapandığında ise içeride resmen kutu gibi bir alan kalıyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
İz Hera Wilson

Bina içleri çok dar. Öyle ki onca pahalılığa, daireler minicik. Asansörlere yer ayrılması bile mucizeyken, bu kadarını bulabilmek dahi bir konfor örneği. Yap... Devamını Gör

Dilara

hem asansör korkusu hem klostrofobisi olan ben çoktan ruhumu teslim ettim....