Ceyda Düvenci’nin Beklenmedik İsteği Karşısında Giray Altınok’un Mimikleri X’i Salladı!

2026 ELLE Style Awards gecesinde Ceyda Düvenci’nin konuklardan “yanınızdakinin elini tutup gözlerinin içine bakarak iyi ki varsın deyin” isteği salonda kahkahalara neden oldu. O anlarda sahnede Düvenci’nin yanında duran Giray Altınok’un “Ben ne izliyorum şu an?” bakışları ise dikkatli gözlerden kaçmadı. Konuklar söyleneni yaparken salonda gülüşmeler yükseldi, Altınok’un mimikleri ise geceye ayrı bir renk kattı. O anlar kısa sürede konuşulan anlardan biri oldu. 😅

Gelin, gecenin en çok güldüren anlarından birine birlikte bakalım 👇