Ceyda Düvenci’nin Beklenmedik İsteği Karşısında Giray Altınok’un Mimikleri X’i Salladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.01.2026 - 11:11

2026 ELLE Style Awards gecesinde Ceyda Düvenci’nin konuklardan “yanınızdakinin elini tutup gözlerinin içine bakarak iyi ki varsın deyin” isteği salonda kahkahalara neden oldu. O anlarda sahnede Düvenci’nin yanında duran Giray Altınok’un “Ben ne izliyorum şu an?” bakışları ise dikkatli gözlerden kaçmadı. Konuklar söyleneni yaparken salonda gülüşmeler yükseldi, Altınok’un mimikleri ise geceye ayrı bir renk kattı. O anlar kısa sürede konuşulan anlardan biri oldu. 😅

Gelin, gecenin en çok güldüren anlarından birine birlikte bakalım 👇

2026 ELLE Style Awards, her yıl olduğu gibi bu yıl da sadece ödüllerle değil, yaşanan anlarla da konuşuldu.

2026 ELLE Style Awards, her yıl olduğu gibi bu yıl da sadece ödüllerle değil, yaşanan anlarla da konuşuldu.

Kırmızı halıdan sahne şovlarına, kombinlerden kulis dedikodularına kadar gecenin neredeyse her dakikası magazin gündemine malzeme verdi.

Arzu Sabancı’nın eski gelin adayı Hande Erçel’in oturduğu tarafa bakmaması, Serenay Sarıkaya ile Hande Erçel’in yan yana dans etmesi, bazı isimlerin “rüküş” ilan edilmesi derken gece zaten bol bol konuşulacak detay üretmişti.

Ama gecenin en ilginç ve en çok güldüren anlarından biri, Ceyda Düvenci’nin sahnede yaptığı konuşma sırasında yaşandı.

Düvenci, salondaki konuklardan yanlarında oturan kişiye dönüp, elini tutmalarını ve gözlerinin içine bakarak “İyi ki varsın” demelerini istedi.

ömer

Ceyda düvenci her törende saçmalıyor bu sefer kimseye saygısızlık yapmamış bari buna şükür