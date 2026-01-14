onedio
Bir Ajans Çalışanı, Influencer'ların Reklam Ücretlerini Duyunca Şoke Oldu

Gülistan Başköy
14.01.2026 - 22:27

Reklam ajansında çalışan bir sosyal medya uzmanı, tanınmış bir influencer için istenen reklam ücreti karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Bir story için 150 bin TL, bir reels için ise 450 bin TL istendiğini söyleyen genç kadın, influencerların çok kazandığını bildiğini ama bu rakamları beklemediğini söyledi. Üstelik söz konusu ismin günde 10-15 reklam paylaştığını da ekledi. 

Influencer dünyasında dönen paralar uzun zamandır konuşuluyor ama bu kez gelen rakamlar gerçekten “yok artık” dedirtti.

Bir reklam ajansında çalışan genç, iş gereği görüştüğü çok ünlü bir içerik üreticisi için istenen reklam ücretlerini anlattı.

Gencin anlattığına göre, markası adına iş birliği yapmak için ulaştığı ve herkesin çok iyi tanıdığı bir influencer, fiyat listesini gönderince adeta şoke oldu. Çünkü gelen teklifte bir story için 150 bin TL, bir reels için ise tam 450 bin TL isteniyordu. Genç, “Biz en fazla 40-50 bin olur diye düşünüyorduk, gelen rakamları görünce bakakaldım” diyerek yaşadığı şaşkınlığı anlattı. Söz konusu influencer’ın günde 10-15 farklı markanın linkini paylaştığını söyleyen genç, “Bu hesapla günde 1,5 - 2 milyon mu kazanıyor?” diyerek durumu sorguladı.

