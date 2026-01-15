Elle Gecesinde Arzu Sabancı'nın Eski Gelin Adayı Hande Erçel'e Karşı Tavrı Olay Oldu!

Ödüllerin dağıtıldığı, kırmızı halının adeta podyuma döndüğü gecede herkes kombinleri konuşurken, arka planda konuşulan başka bir detay daha vardı. O da Hande Erçel ve Arzu Sabancı karşılaşması...

Biliyorsunuz, Hande Erçel ve Hakan Sabancı yaklaşık 3 yıl süren ilişkileriyle uzun süre magazin gündeminden düşmemişti. Çiftin ilişkisi boyunca “Evlilik ne zaman?” soruları hiç bitmemiş, hatta bu ilişkinin bir türlü nikah masasına gitmemesinin sebebi olarak Arzu Sabancı’nın Hande Erçel’i gelin olarak istemediği iddiaları ortaya atılmıştı. Hatta ayrılığın arkasında da bu durumun olduğu sık sık konuşulmuştu.