Elle Gecesinde Arzu Sabancı'nın Eski Gelin Adayı Hande Erçel'e Karşı Tavrı Olay Oldu!
2026 ELLE Style Awards gecesi şıklık kadar kulisleriyle de konuşuldu. Gecenin en çok dikkat çeken anlarından biri ise eski gelin adayı Hande Erçel ile “kaynana” olarak anılan Arzu Sabancı’nın aynı salonda karşı karşıya gelmesi oldu. Sahneye ödül vermek için çıkan Arzu Sabancı’nın, Hande Erçel’in oturduğu tarafa göz ucuyla bile bakmaması dikkatli gözlerden kaçmadı. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
2026 ELLE Style Awards gecesi bu yıl sadece şıklık yarışına değil, magazin tarihine geçecek anlara da sahne oldu.
Daha sonra ayrılık kararının aslında Hande Erçel’den geldiği ve Hakan Sabancı’ya karşı yaşadığı güven problemi nedeniyle bu ilişkiyi bitirdiği iddiaları dolaşmıştı.
Aradan zaman geçti, taraflar yollarına ayrı ayrı devam etti derken bu kez ikili 2026 ELLE Style Awards gecesinde aynı salonda karşılaştı.
