onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Elle Gecesinde Arzu Sabancı'nın Eski Gelin Adayı Hande Erçel'e Karşı Tavrı Olay Oldu!

Elle Gecesinde Arzu Sabancı'nın Eski Gelin Adayı Hande Erçel'e Karşı Tavrı Olay Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.01.2026 - 10:02

2026 ELLE Style Awards gecesi şıklık kadar kulisleriyle de konuşuldu. Gecenin en çok dikkat çeken anlarından biri ise eski gelin adayı Hande Erçel ile “kaynana” olarak anılan Arzu Sabancı’nın aynı salonda karşı karşıya gelmesi oldu. Sahneye ödül vermek için çıkan Arzu Sabancı’nın, Hande Erçel’in oturduğu tarafa göz ucuyla bile bakmaması dikkatli gözlerden kaçmadı. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: 2. Sayfa

İşte detaylar👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2026 ELLE Style Awards gecesi bu yıl sadece şıklık yarışına değil, magazin tarihine geçecek anlara da sahne oldu.

2026 ELLE Style Awards gecesi bu yıl sadece şıklık yarışına değil, magazin tarihine geçecek anlara da sahne oldu.

Ödüllerin dağıtıldığı, kırmızı halının adeta podyuma döndüğü gecede herkes kombinleri konuşurken, arka planda konuşulan başka bir detay daha vardı. O da Hande Erçel ve Arzu Sabancı karşılaşması...

Biliyorsunuz, Hande Erçel ve Hakan Sabancı yaklaşık 3 yıl süren ilişkileriyle uzun süre magazin gündeminden düşmemişti. Çiftin ilişkisi boyunca “Evlilik ne zaman?” soruları hiç bitmemiş, hatta bu ilişkinin bir türlü nikah masasına gitmemesinin sebebi olarak Arzu Sabancı’nın Hande Erçel’i gelin olarak istemediği iddiaları ortaya atılmıştı. Hatta ayrılığın arkasında da bu durumun olduğu sık sık konuşulmuştu.

Daha sonra ayrılık kararının aslında Hande Erçel’den geldiği ve Hakan Sabancı’ya karşı yaşadığı güven problemi nedeniyle bu ilişkiyi bitirdiği iddiaları dolaşmıştı.

Daha sonra ayrılık kararının aslında Hande Erçel’den geldiği ve Hakan Sabancı’ya karşı yaşadığı güven problemi nedeniyle bu ilişkiyi bitirdiği iddiaları dolaşmıştı.

Ancak Arzu Sabancı hakkında yapılan yorumlar o kadar artmıştı ki, ünlü isim bir açıklama yapma gereği duymuştu.

Sabancı o açıklamasında, “Hande herkes tarafından sevilen, hem sanatında başarılı hem de zarif, akıllı, çok güzel değerleri olan bir genç kız. İlişkilerini mutlulukla izledim. Ayrılık kararı Hakan ve Hande’ye aittir, biz sonradan öğrendik. Oğullarımın özel hayatına hiçbir zaman müdahil olmadık.” sözleriyle iddiaları net bir şekilde yalanlamıştı.

Aradan zaman geçti, taraflar yollarına ayrı ayrı devam etti derken bu kez ikili 2026 ELLE Style Awards gecesinde aynı salonda karşılaştı.

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın