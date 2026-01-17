Tuba Büyüküstün Joy Awards Sunucusunun Türkçe Arapça Karışıklığını Düzeltti
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleştirilen Joy Awards 2026, daha ilk anlarından itibaren sosyal medyanın en çok konuşulan etkinliklerinden biri oldu. Görkemli tören, kırmızı halıda adeta bir yıldızlar buluşmasına sahne oldu. Uluslararası isimlerin yoğun katılım gösterdiği gecede Türk ünlüler de dikkat çekti. Tuba Büyüküstün de onlardan biriydi.
Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün Joy Awards’ta göz kamaştırdı.
İşte o anlar 👇
