Tuba Büyüküstün Joy Awards Sunucusunun Türkçe Arapça Karışıklığını Düzeltti

Tuba Büyüküstün Joy Awards Sunucusunun Türkçe Arapça Karışıklığını Düzeltti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
17.01.2026 - 21:42

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleştirilen Joy Awards 2026, daha ilk anlarından itibaren sosyal medyanın en çok konuşulan etkinliklerinden biri oldu. Görkemli tören, kırmızı halıda adeta bir yıldızlar buluşmasına sahne oldu. Uluslararası isimlerin yoğun katılım gösterdiği gecede Türk ünlüler de dikkat çekti. Tuba Büyüküstün de onlardan biriydi.

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün Joy Awards’ta göz kamaştırdı.

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün Joy Awards’ta göz kamaştırdı.

Elbisesi, saçı, makyajı derken tüm detaylarıyla geceye damga vurmayı başaran isim ilginç bir an yaşadı. Sunucu ile olan diyaloğunda sunucu kafa karışıklığı yaşayınca Tuba Büyüküstün hemen müdahale etti. Sunucu kendisine, “Bana Arapça öğretmen gerekiyor” deyince oyuncu yanıtını verdi. “Sana Türkçe öğretsem nasıl olur?” diyen ünlü güzel tebessüm ettirdi.

İşte o anlar 👇

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
