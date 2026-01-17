onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ünlü Oyuncu Pınar Deniz İmaj Değişikliğiyle Beğenileri Topladı

Ünlü Oyuncu Pınar Deniz İmaj Değişikliğiyle Beğenileri Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
17.01.2026 - 20:57

Bir süredir projelerden uzak olan Pınar Deniz, yeni imajıyla objektiflere yansıdı. Yargı dizisindeki performansıyla adını hafızalarımıza kazıyan yetenekli ve güzel oyuncu, yeni saçlarıyla beğenileri topladı. Son zamanlarda yaptığı setlere dönüş açıklamalarıyla heyecanlandıran ünlü isim “Proje için mi?” sorusunu akıllara getirdi. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güzelliğiyle büyüleyen oyuncu anne olduktan sonra setlere ara vermişti.

Güzelliğiyle büyüleyen oyuncu anne olduktan sonra setlere ara vermişti.

Kaan Yıldırım ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen tatlı oğulları Fikret Hakan’ı kendi büyütmek istediğini söyleyerek projeleri geri çeviren ünlü güzel, geçtiğimiz haftalarda iş yoğunluğuna dair açıklama yapmıştı. Hayranlarına geri dönüş müjdesini vermişti.

Şimdiyse yeni imajıyla dikkat çekti.

Şimdiyse yeni imajıyla dikkat çekti.

Pınar Deniz, yeni saçlarıyla ilgiyi üzerine topladı. Setlere geri döneceğinin müjdesini veren oyuncunun hemen saçlarını kestirmesi projelerle bağdaştırıldı. Özellikle Yargı’daki performansıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran isim, henüz yeni bir anlaşma olduğuna dair açıklama yapmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın