Ünlü Oyuncu Pınar Deniz İmaj Değişikliğiyle Beğenileri Topladı
Bir süredir projelerden uzak olan Pınar Deniz, yeni imajıyla objektiflere yansıdı. Yargı dizisindeki performansıyla adını hafızalarımıza kazıyan yetenekli ve güzel oyuncu, yeni saçlarıyla beğenileri topladı. Son zamanlarda yaptığı setlere dönüş açıklamalarıyla heyecanlandıran ünlü isim “Proje için mi?” sorusunu akıllara getirdi. Gelin detaylara geçelim!
Güzelliğiyle büyüleyen oyuncu anne olduktan sonra setlere ara vermişti.
Şimdiyse yeni imajıyla dikkat çekti.
