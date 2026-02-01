onedio
Yeni Fobi Oluştu: Dudak Dolgusu Yaptıran Bir Kadın Dudaklarının Geldiği Hali Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
01.02.2026 - 13:33

Dudak dolgusu, son dönemde sıklıkla tercih edilen bir uygulama. Basit bir uygulama olduğundan insanlar gün içinde, işlerinin arasında bile yaptırıp gününe devam edebiliyor. Fakat basit olmasına rağmen, her bireyin biyolojik yapısı farklı olduğundan dolayı, sonuçlar da kişiden kişiye değişiklik gösterebiliyor. 

Bir kadın dolgu yaptırdıktan sonra dudaklarının geldiği hali paylaştı. Ortaya çıkan sonuç, özellikle dolgu yaptırmayı planlayanları ürküttü.

Kaynak: https://x.com/jurnalhabertr/status/20...
Peki dolgunun bu hale gelmesinin sebebi ne?

1. Şiddetli Ödem (Normalin Ötesinde Şişlik)

Dudak dokusu çok hassastır. Dolgu maddesi su tutma özelliğine sahiptir. İşlemden hemen sonra bir miktar şişlik normaldir, ancak videodaki gibi aşırı durumlar vücudun işleme verdiği agresif bir tepkiyi gösterir.

2. Alerjik Reaksiyon

En yaygın nedenlerden biri budur. Vücut, dolgu maddesine veya dolgu içindeki lokal anesteziye (lidokain gibi) karşı aşırı duyarlılık gösterebilir. Bu durum 'anjiyoödem' olarak adlandırılır ve dokuların hızla şişmesine neden olur.

3. Hatalı Teknik ve Fazla Ürün

Eğer tek bir seansta dudağa kapasitesinden çok daha fazla dolgu enjekte edilirse, doku bu baskıyı kaldıramaz. Ayrıca, dolgunun yanlış derinliğe veya bir damara yakın yapılması dolaşımı bozarak bu görüntüyü tetikleyebilir.

4. Vasküler Oklüzyon (Damar Tıkanıklığı)

En ciddi senaryo budur. Eğer dolgu maddesi yanlışlıkla bir kan damarına enjekte edilirse, o bölgedeki kan akışı durur. Bu sadece şişliğe değil, müdahale edilmezse doku kaybına (nekroz) yol açabilir.

