Yeni Fobi Oluştu: Dudak Dolgusu Yaptıran Bir Kadın Dudaklarının Geldiği Hali Paylaştı

Kaynak: https://x.com/jurnalhabertr/status/20...
Dudak dolgusu, son dönemde sıklıkla tercih edilen bir uygulama. Basit bir uygulama olduğundan insanlar gün içinde, işlerinin arasında bile yaptırıp gününe devam edebiliyor. Fakat basit olmasına rağmen, her bireyin biyolojik yapısı farklı olduğundan dolayı, sonuçlar da kişiden kişiye değişiklik gösterebiliyor.
Bir kadın dolgu yaptırdıktan sonra dudaklarının geldiği hali paylaştı. Ortaya çıkan sonuç, özellikle dolgu yaptırmayı planlayanları ürküttü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki dolgunun bu hale gelmesinin sebebi ne?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.