Aslında Bu Kadar Basit: Genç Kadın Video Çekerken Bir Anda Gelen İltifat Karşısında Gözyaşlarını Tutamadı

Pelin Yelda Göktepe
31.01.2026 - 23:32

İnsanların hayatını güzelleştirmek, küçük de olsa yüzünde bir tebessüm oluşturmak aslında çok basit. Bir gülümseme, minik bir övgü tüm atmosferi anında değiştirebilir. Kötü geçen bir günde, gelen küçük bir sıcak iletişim sıkıntılarımızdan biraz da olsa uzaklaşmamızı sağlayabilir. 

'elifsudurmaz' isimli içerik üreticisi, sokakta video çektiği sırada yaşadığı olayı paylaştı. O anlar hem kendisini hem izleyenleri duygulandırdı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DUIti-8iK6K/
"Güzelsin güzel"

Video çektiği esnada arkasından geçen bir kadın, 'Güzelsin güzel' diyerek tatlı bir iltifatta bulundu. Son zamanlarda sosyal medyada çok kötü yorumlar aldığını söyleyen Elif Su Durmaz, gelen bu iltifat karşısında gözyaşlarını tutamadı. Bunu duymaya çok ihtiyacı olduğunu söyleyen genç kadın o anları 'Günüm güzelleşti' sözleriyle diyerek paylaştı.

