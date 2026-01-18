Fazla kilolar, özellikle yüz ve gıdı bölgemizde biriktiğinde, dış görünüşümüzü tamamen değiştirebiliyor. Bu durum, fiziksel görüntümüzü olduğu kadar özgüvenimizi de olumsuz yönde etkileyebiliyor. Fazla kilo vücutta eşit dağılmıyor. Genetik yapımıza göre farklı bölgelerde daha fazla kendini gösterebiliyor. Yüz ve gıdı bölgemiz, bu bölgeler arasında en dikkat çekeni oluyor.

Yaklaşık 30 kilo veren bir kadın, yüzünde meydana gelen değişimi paylaştı. Ortaya çıkan fark beğeni toplarken pek çok kişiye ilham oldu.