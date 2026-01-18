onedio
Yaklaşık 30 Kilo Veren Bir Kadın Yüzünde Meydana Gelen Değişimi Paylaştı

Yaklaşık 30 Kilo Veren Bir Kadın Yüzünde Meydana Gelen Değişimi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.01.2026 - 08:41

Fazla kilolar, özellikle yüz ve gıdı bölgemizde biriktiğinde, dış görünüşümüzü tamamen değiştirebiliyor. Bu durum, fiziksel görüntümüzü olduğu kadar özgüvenimizi de olumsuz yönde etkileyebiliyor. Fazla kilo vücutta eşit dağılmıyor. Genetik yapımıza göre farklı bölgelerde daha fazla kendini gösterebiliyor. Yüz ve gıdı bölgemiz, bu bölgeler arasında en dikkat çekeni oluyor. 

Yaklaşık 30 kilo veren bir kadın, yüzünde meydana gelen değişimi paylaştı. Ortaya çıkan fark beğeni toplarken pek çok kişiye ilham oldu.

Kaynak: https://x.com/populicc/status/2012268...
Bölgesel zayıflama mümkün mü?

Bölgesel zayıflama mümkün mü?

Herkes kilo verme sürecinde farklı bir bölgeye odaklanmak istiyor. Fakat bölgesel kilo verme biyolojik olarak mümkün değil. Vücudumuzun hangi bölgedeki yağı önce yakacağına biz değil, genetiğimiz, hormonlarımız ve cinsiyetimiz karar veriyor. Yani sadece karın egzersizi yaparak sadece karın bölgesindeki yağlardan kurtulamazsınız.

