Bir Kadın Eski Kulaklıkların İçinden Nasıl Altın Çıkardığını Gösterdi: "Sakın Çöpe Atmayın"

Elektronik cihazların içinde altın bulunduğu biliniyor. Hatta son dönemde pek çok kişi eski telefon ve tabletlerdeki altınları ayrıştırarak geri dönüştürüyor. Altın fiyatlarını düşününce bu kulağa çok garip gelmese de aslında çok da basit bir işlem değil. Ayrıca kayda değer bir miktara ulaşmak için çok sayıda cihaz gerekiyor.

Bir kadın eski kulaklıkların içinde altın olduğunu söyleyerek kullanıcıları uyardı. Bu cihazların içinde altın bulunduğunu söyleyen kadın, altını nasıl çıkardığını da anlattı.