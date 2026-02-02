onedio
Bir Kadın Eski Kulaklıkların İçinden Nasıl Altın Çıkardığını Gösterdi: "Sakın Çöpe Atmayın"

Bir Kadın Eski Kulaklıkların İçinden Nasıl Altın Çıkardığını Gösterdi: "Sakın Çöpe Atmayın"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.02.2026 - 10:55

Elektronik cihazların içinde altın bulunduğu biliniyor. Hatta son dönemde pek çok kişi eski telefon ve tabletlerdeki altınları ayrıştırarak geri dönüştürüyor. Altın fiyatlarını düşününce bu kulağa çok garip gelmese de aslında çok da basit bir işlem değil. Ayrıca kayda değer bir miktara ulaşmak için çok sayıda cihaz gerekiyor. 

Bir kadın eski kulaklıkların içinde altın olduğunu söyleyerek kullanıcıları uyardı. Bu cihazların içinde altın bulunduğunu söyleyen kadın, altını nasıl çıkardığını da anlattı.

Kaynak: https://x.com/HVMHaber/status/2018186...
Peki bu doğru mu?

Elektronik cihazların, özellikle kulaklıklar gibi küçük bileşenlerin devre kartlarında, bağlantı noktalarında ve soketlerinde çok düşük miktarlarda altın kullanılır. Bunun temel sebebi altının elektriği çok iyi iletmesi ve oksitlenmeye karşı dirençli olmasıdır.

Ancak videoda ima edilenin aksine, tek bir kulaklıktan veya birkaç şarj kutusundan elde edilecek altın miktarı ekonomik olarak kayda değer değildir. Geri dönüşüm tesislerinde binlerce, hatta tonlarca elektronik atık işlenerek bu altınlar ayrıştırılır. Bireysel olarak bu parçaları söküp altın elde etmeye çalışmak, hem zahmetli hem de kullanılan kimyasallar açısından tehlikeli olabilir.

