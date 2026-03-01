Sevgili Aslan, bu hafta Venüs ve Neptün'ün büyüleyici dansı, Ay tutulmasının derin ve gizemli etkisiyle birleşiyor. Bu güçlü enerjiler ise aşk hayatını bir anda tutkulu ancak bir o kadar da karmaşık bir hikayeye dönüştürüyor.

Bekar bir Aslan burcuysan, karşına çıkan kişinin gizemli tavırları başını döndürebilir. Ancak, bu kişinin arkasındaki gerçek niyeti anlamak için hemen aşka kapılmak yerine, biraz daha zamana ihtiyacın olabilir. Bu yüzden, aşkın büyüsüne kapılmadan önce biraz daha sabırlı olmanda fayda var.

İlişkisi olan Aslan burçları ise bu hafta bir kıskançlık krizi ile karşı karşıya kalabilirler. Bu durum, haftanın tüm neşesini bir anda gölgeleyebilir. Dolayısıyla, bu abartılı tutkunun seni hüzne sürüklemesine izin vermemen gerekiyor. Kıskançlık krizlerinin ilişkini zedelemesine izin vermek yerine, sevgini ve güvenini ön planda tutmayı dene! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…