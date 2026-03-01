Sevgili Aslan, bu hafta senin için finansal konularda oldukça önemli olacak. Ay tutulmasının güçlü etkisi ve Venüs'ün yumuşak enerjisi, birleşerek adeta bir sinerji oluşturacak. Bu iki güçlü enerji, kariyer hayatında beklediğin maddi bolluğu da beraberinde getirecek. Kendi değerini kanıtlayacağın, belki de hayatının en önemli projelerinden birinin liderliğini üstleneceğin bir hafta seni bekliyor.

Ancak, bu haftanın enerjileri sadece maddi kazanımlarla sınırlı değil. Güneş ve Jüpiter'in tutulma enerjisi altında gerçekleşen kavuşumu, aynı zamanda bazı risklerin de habercisi. Astrolojik olarak bu durum, aşırı risk almanın tehlikelerini hatırlatıyor. Bu hafta yatırımlarını ve stratejilerini belirlerken dikkatli olman gerekiyor. Eğer stratejini doğru belirlemezsen, büyük bir yatırımın beklediğin sonucu vermemesi gibi bir başarısızlıkla karşılaşabilirsin. Tam da bu yüzden adımlarını sağlam atmalı ve detayları gözden kaçırmamalısın. Böylece zirvedeki yerini sarsılmaz bir hale getirebilirsin! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…