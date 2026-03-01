onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 2 Mart - 8 Mart Aslan Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
2 - 8 Mart 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.03.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 2 Mart - 8 Mart haftasında Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Başak burcunda gerçekleşen Ay tutulması ile birlikte, sağlık ve beslenme konusunda bir dizi önemli farkındalıklar seni bekliyor. Bu tutulma, metabolizma hızını ve hormon dengeni üzerinde etkili olabilir. Bu durum, sağlıklı yaşama dair radikal kararlar alman için de bir fırsat. Belki de bugün, uzun süredir ertelediğin o diyet programına başlamanın tam zamanıdır!

Güneş ve Jüpiter’in bir araya gelerek oluşturduğu şanslı enerji ise karaciğer sağlığını korumak ve ağır yiyeceklerden uzak durmak konusunda sana harika bir motivasyon kaynağı olacak. Bu ikilinin etkileşimi, sağlıklı beslenme konusunda sana ilham verecek ve belki de bugün, o sağlıklı tarifleri denemek için mutfakta daha fazla zaman geçireceksin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

