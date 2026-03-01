Sevgili Aslan, bugün Başak burcunda gerçekleşen Ay tutulması ile birlikte, sağlık ve beslenme konusunda bir dizi önemli farkındalıklar seni bekliyor. Bu tutulma, metabolizma hızını ve hormon dengeni üzerinde etkili olabilir. Bu durum, sağlıklı yaşama dair radikal kararlar alman için de bir fırsat. Belki de bugün, uzun süredir ertelediğin o diyet programına başlamanın tam zamanıdır!

Güneş ve Jüpiter’in bir araya gelerek oluşturduğu şanslı enerji ise karaciğer sağlığını korumak ve ağır yiyeceklerden uzak durmak konusunda sana harika bir motivasyon kaynağı olacak. Bu ikilinin etkileşimi, sağlıklı beslenme konusunda sana ilham verecek ve belki de bugün, o sağlıklı tarifleri denemek için mutfakta daha fazla zaman geçireceksin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…