Çocukların Tezahüratları Eşliğinde Bisikletiyle Merdivenden İnen Genç Felaketin Eşiğinden Döndü

Adrenalin tutukunları için tehlike, bizimle aynı anlama gelmiyor. Bizim sadece izlerken bile kalbimizi yerinden oynatacak, nefesimizi kesip yüreğimizi ağzımıza getirecek hareketleri onlar büyük bir rahatlık ve heyecanla gerçekleştiriyorlar. Adrenalinin bir noktadan sonra bağımlılık haline geldiği, kontrolü elden bırakıp, sınırları zorlamayı tercih etmeye sebep olduğu biliniyor.

'krky_efe' isimli sosyal medya kullanıcısı bisikletle gerçekleştirdiği gösteride yaşadığı kazayı paylaştı. Facianın eşiğinden kıl payı kurtulduğu anlar izlerken bile yürekleri ağızlara getirdi.