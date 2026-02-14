Çocukların Tezahüratları Eşliğinde Bisikletiyle Merdivenden İnen Genç Felaketin Eşiğinden Döndü

Kaynak: https://www.instagram.com/krky_efe/re...
Adrenalin tutukunları için tehlike, bizimle aynı anlama gelmiyor. Bizim sadece izlerken bile kalbimizi yerinden oynatacak, nefesimizi kesip yüreğimizi ağzımıza getirecek hareketleri onlar büyük bir rahatlık ve heyecanla gerçekleştiriyorlar. Adrenalinin bir noktadan sonra bağımlılık haline geldiği, kontrolü elden bırakıp, sınırları zorlamayı tercih etmeye sebep olduğu biliniyor.
'krky_efe' isimli sosyal medya kullanıcısı bisikletle gerçekleştirdiği gösteride yaşadığı kazayı paylaştı. Facianın eşiğinden kıl payı kurtulduğu anlar izlerken bile yürekleri ağızlara getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çocuklar niye uğradığını şaşırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın