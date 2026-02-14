onedio
Çocukların Tezahüratları Eşliğinde Bisikletiyle Merdivenden İnen Genç Felaketin Eşiğinden Döndü

Çocukların Tezahüratları Eşliğinde Bisikletiyle Merdivenden İnen Genç Felaketin Eşiğinden Döndü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.02.2026 - 18:03

Adrenalin tutukunları için tehlike, bizimle aynı anlama gelmiyor. Bizim sadece izlerken bile kalbimizi yerinden oynatacak, nefesimizi kesip yüreğimizi ağzımıza getirecek hareketleri onlar büyük bir rahatlık ve heyecanla gerçekleştiriyorlar. Adrenalinin bir noktadan sonra bağımlılık haline geldiği, kontrolü elden bırakıp, sınırları zorlamayı tercih etmeye sebep olduğu biliniyor. 

'krky_efe' isimli sosyal medya kullanıcısı bisikletle gerçekleştirdiği gösteride yaşadığı kazayı paylaştı. Facianın eşiğinden kıl payı kurtulduğu anlar izlerken bile yürekleri ağızlara getirdi.

Çocuklar niye uğradığını şaşırdı.

Çocuklar niye uğradığını şaşırdı.

Merdivenden bisikletiyle inmeyi planlayan genci izlemek isteyen birçok çocuk, merdivenin altında beklemeye koyuldu. Fakat yaşanan kaza sonucu çocuklar da büyük panik yaşadı. Gözünün sürekli çocuklarda olması sebebiyle dikkatinin dağıldığını söyleyen genç durumunun iyi olduğunu söyledi.

