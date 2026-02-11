Peru’da Japon Yayıncı Sokak Satıcısını Dolandırıcı Sanıp Hakaret Ettikten Sonra Ayağına Kapanarak Özür Diledi

Canlı yayınlar, bilindiği üzere, çeşitli kazalar ve beklenmedik durumlarla karşılaşma riskini taşıyor. Bu tür durumlar, yayın esnasında meydana geldiğinde, genellikle izleyicilerin hafızalarında kalıcı bir iz bırakıyor ve yayının genel akışını etkiliyor. Canlı yayında yapılan tek bir hata ya da söylenilen tek bir yanlış söz, o kişinin bütün hayatını da etkileyebiliyor.
Peru’yu gezen Japon bir yayıncı, yanına gelen sokak satıcısını dolandırıcı sandı ve hakaretler yağdırdı. Durumu fark edince, ertesi gün sokak satıcısının yanına gidip ayağına kaparak özür diledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Sakin ol, seni affediyorum"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın