Peru’da Japon Yayıncı Sokak Satıcısını Dolandırıcı Sanıp Hakaret Ettikten Sonra Ayağına Kapanarak Özür Diledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.02.2026 - 12:34

Canlı yayınlar, bilindiği üzere, çeşitli kazalar ve beklenmedik durumlarla karşılaşma riskini taşıyor. Bu tür durumlar, yayın esnasında meydana geldiğinde, genellikle izleyicilerin hafızalarında kalıcı bir iz bırakıyor ve yayının genel akışını etkiliyor. Canlı yayında yapılan tek bir hata ya da söylenilen tek bir yanlış söz, o kişinin bütün hayatını da etkileyebiliyor. 

Peru’yu gezen Japon bir yayıncı, yanına gelen sokak satıcısını dolandırıcı sandı ve hakaretler yağdırdı. Durumu fark edince, ertesi gün sokak satıcısının yanına gidip ayağına kaparak özür diledi.

"Sakin ol, seni affediyorum"

Japonların çok saygılı bir millet olduğu biliniyor. Hatta kendilerinin saygı ve minnetlerini ifade ediş şekilleri pek çok kültürde abartılı hatta tuhaf bulunabiliyor. Japon kadın bir anda ayağına kapanınca Perulu sokak satıcısı ne olduğuna anlam veremedi. 'Sakin ol seni, affediyorum' diyerek kızı teselli etmeye çalıştı. O anlar tüm dünyada viral oldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

