Peru’da Japon Yayıncı Sokak Satıcısını Dolandırıcı Sanıp Hakaret Ettikten Sonra Ayağına Kapanarak Özür Diledi

Japonların çok saygılı bir millet olduğu biliniyor. Hatta kendilerinin saygı ve minnetlerini ifade ediş şekilleri pek çok kültürde abartılı hatta tuhaf bulunabiliyor. Japon kadın bir anda ayağına kapanınca Perulu sokak satıcısı ne olduğuna anlam veremedi. 'Sakin ol seni, affediyorum' diyerek kızı teselli etmeye çalıştı. O anlar tüm dünyada viral oldu.