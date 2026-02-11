4 Yıldır Türkiye'de Yaşayan İsveçli "İsveç'in Ekonomisi Daha İyi Neden Dönmüyorsun?" Diyenlere Yanıt Verdi

İsveç, dünyanın en güçlü ekonomilerinden birine sahip. Bu sebeple dünyanın dört bir yanından insanlar İsveç'te yaşam ve iş imkanlarını değerlendirmek için ülkeye göç etmek istiyor. Bu yoğun ilginin temelinde, ülkenin yüksek kişi başına düşen milli geliriyle sunduğu ekonomik güvenliğin yanı sıra, sosyal devlet anlayışının sağladığı geniş refah olanakları yatıyor. Ancak tüm bunların yanında uzun ve karanlık kış mevsimleri ile sınırlı güneş ışığı, ülkede yaşamayı ve adaptasyonu ciddi anlamda zorlaştırıyor.

Uzun süredir ülkemizde yaşayan İsveçli 'nicolegheibi' 'İsveç'in ekonomisi daha iyi neden Türkiye'de yaşıyorsun?' sorusunu yanıtladı. Kış mevsiminde ülkenin havasına dikkat çeken kadın İsveç'te mutlu olmadığını 'Türkiye'de az para ile mutlu olmak, İsveç'te çok para ile mutsuz olmaktan daha iyi.' sözleriyle anlattı.