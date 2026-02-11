onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
4 Yıldır Türkiye'de Yaşayan İsveçli "İsveç'in Ekonomisi Daha İyi Neden Dönmüyorsun?" Diyenlere Yanıt Verdi

4 Yıldır Türkiye'de Yaşayan İsveçli "İsveç'in Ekonomisi Daha İyi Neden Dönmüyorsun?" Diyenlere Yanıt Verdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.02.2026 - 11:56

İçerik Devam Ediyor

İsveç, dünyanın en güçlü ekonomilerinden birine sahip. Bu sebeple dünyanın dört bir yanından insanlar İsveç'te yaşam ve iş imkanlarını değerlendirmek için ülkeye göç etmek istiyor. Bu yoğun ilginin temelinde, ülkenin yüksek kişi başına düşen milli geliriyle sunduğu ekonomik güvenliğin yanı sıra, sosyal devlet anlayışının sağladığı geniş refah olanakları yatıyor. Ancak tüm bunların yanında uzun ve karanlık kış mevsimleri ile sınırlı güneş ışığı, ülkede yaşamayı ve adaptasyonu ciddi anlamda zorlaştırıyor. 

Uzun süredir ülkemizde yaşayan İsveçli 'nicolegheibi' 'İsveç'in ekonomisi daha iyi neden Türkiye'de yaşıyorsun?' sorusunu yanıtladı. Kış mevsiminde ülkenin havasına dikkat çeken kadın İsveç'te mutlu olmadığını 'Türkiye'de az para ile mutlu olmak, İsveç'te çok para ile mutsuz olmaktan daha iyi.' sözleriyle anlattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DUdkKFAiJDb/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hava durumu ve güneş, biyolojik saatimizi ve hormon dengemizi doğrudan yöneterek psikolojimiz üzerinde belirleyici bir rol oynuyor.

Hava durumu ve güneş, biyolojik saatimizi ve hormon dengemizi doğrudan yöneterek psikolojimiz üzerinde belirleyici bir rol oynuyor.

Özellikle güneş ışığı, mutluluk hormonu serotonin üretimini tetikleyip mevsimsel depresyon riskini azaltırken, kapalı havalar melatonin artışıyla melankoli ve enerji düşüklüğüne neden olabiliyor. Sıcaklık ve nem gibi faktörler ise sadece konforumuzu değil, beyin kimyamızı da etkileyerek aşırı sıcaklarda agresyonu ve tahammülsüzlüğü, ılıman iklimlerde ise dışa dönüklüğü ve sosyal etkileşimi artırıyor. Kısacası iklim, sadece dış dünyayı değil, duygusal manzaramızı da her gün yeniden şekillendiren devasa bir biyokimyasal tetikleyicidir.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
4
3
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın