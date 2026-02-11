onedio
İstanbul'da Yaşayan Bir Vatandaş Evinin Muazzam Manzarasını Paylaştı

11.02.2026 - 09:54

İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Özellikle boğaz manzarası paha biçilemez. Her birimiz boğaz manzaraları evlere bakarken 'Kim oturuyor bu evlerde?' diye aklımızdan geçirmiş, evin içinden dışarısının nasıl göründüğünü, evde bu manzaraya karşı nasıl bir yaşam olduğunu merak etmişizdir. 

İstanbul'da bir vatandaş evinin manzarasını paylaştı. Deniz manzaralı evin görüntüsü herkese derin br iç çektirdi.

Kaynak: https://x.com/gusholderhaber/status/2...
Peki böyle bir evin ortalama fiyatı nedir?

İstanbul Boğazı’na bu kadar hakim ve panoramik manzaralı, geniş pencereli bir dairenin fiyatı bulunduğu semte (Bebek, Arnavutköy veya Üsküdar hattı) ve binanın deprem dayanıklılığına göre değişmekle birlikte; 2026 yılı piyasasında satış fiyatı genellikle 30 milyon TL'den başlayıp konumuna göre 150 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor. Aylık kirası ise lokasyon ve lüks segmentine bağlı olarak 120.000 TL ile 350.000 TL arasında değişiyor.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
