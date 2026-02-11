İstanbul'da Yaşayan Bir Vatandaş Evinin Muazzam Manzarasını Paylaştı

Kaynak: https://x.com/gusholderhaber/status/2...
İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Özellikle boğaz manzarası paha biçilemez. Her birimiz boğaz manzaraları evlere bakarken 'Kim oturuyor bu evlerde?' diye aklımızdan geçirmiş, evin içinden dışarısının nasıl göründüğünü, evde bu manzaraya karşı nasıl bir yaşam olduğunu merak etmişizdir.
İstanbul'da bir vatandaş evinin manzarasını paylaştı. Deniz manzaralı evin görüntüsü herkese derin br iç çektirdi.
Peki böyle bir evin ortalama fiyatı nedir?
