İstanbul'da Yaşayan Bir Vatandaş Evinin Muazzam Manzarasını Paylaştı

İstanbul Boğazı’na bu kadar hakim ve panoramik manzaralı, geniş pencereli bir dairenin fiyatı bulunduğu semte (Bebek, Arnavutköy veya Üsküdar hattı) ve binanın deprem dayanıklılığına göre değişmekle birlikte; 2026 yılı piyasasında satış fiyatı genellikle 30 milyon TL'den başlayıp konumuna göre 150 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor. Aylık kirası ise lokasyon ve lüks segmentine bağlı olarak 120.000 TL ile 350.000 TL arasında değişiyor.