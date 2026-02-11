onedio
Günlük Ev Kiralayan Sosyal Medya Kullanıcıları Karşılaştıkları İlginç Manzaraları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
11.02.2026 - 09:07

Günlük ev kiralamak çoğu zaman riskli. Genellikle birkaç gün süreyle kalınacağı için evlerde yaşanabilecek problemler, çoğu zaman önemsenmiyor. Bu durum, ev sahiplerinin de dikkatsiz ve özensiz davranmalarına yol açabiliyor. Bu nedenle, günlük kiralık evlerde konaklarken, karşılaşılabilecek olası sorunlara karşı dikkatli olmakta fayda var.

Günlük kiraladıkları evlerde karşılaştıkları problemleri paylaşan kullanıcıların videoları bir araya getirildi. Ortaya çıkan görüntüler ise pek çok kişiyi şoke etti.

Bunların yaşanmaması için günlük ev kiralarken nelere dikkat etmelisiniz?

  • Yorumları ve Puanları İncele: Sadece genel puana bakma; özellikle son birkaç aydaki yorumları oku. 'Temizlik', 'doğru ilan' ve 'ev sahibiyle iletişim' gibi kriterlere verilen puanları mutlaka kontrol et.

  • Fotoğrafları Analiz Et: İlan fotoğraflarında geniş açılı (fisheye) lens kullanılmışsa ev olduğundan çok daha büyük görünebilir. Ayrıca, sadece dekorasyon fotoğrafları olan, evin genel planını ve yatak/mutfak gibi detayları göstermeyen ilanlardan uzak dur.

  • Ev Sahibiyle İletişim Kur: Rezervasyon yapmadan önce ev sahibine merak ettiğin detayları sor. Hızlı ve profesyonel cevap veren biri, genellikle evine de iyi bakıyordur.

  • Haritayı ve Konumu Doğrula: 'Gated community' (kapılı/güvenlikli site) gibi ibarelerin doğruluğunu Google Haritalar üzerinden evin dış görünüşüne bakarak teyit etmeye çalış.

