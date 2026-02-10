Bütün Evi Dizmiş: Amerika'da Yaşayan Bir Genç Çöpten Alıp Evinde Kullandığı Eşyaları Paylaştı

Bazı ülkelerde kullanılır durumda olan eşyaların çöpe bırakılması yaygın. Özellikle ihtiyacı olanların alabilmesi için çöpün yanındaki alanlar kullanılıyor. Bu ülkemizde de yapılıyor. Bazıları ihtiyaç sahibi olmasa bile bu eşyaları alıp evinde kullanabiliyor.
ABD'de yaşayan bir genç, çöpten bulduğu ve evinde kullandığı eşyaları paylaştı. Televizyondan sehpaya kadar pek çok ürünün değerlendirilmesi kimilerine mantıklı gelirken kimileri bu durumu fakrlı yorumladı.
Gereksiz mi tasarruf mu?
