Bütün Evi Dizmiş: Amerika'da Yaşayan Bir Genç Çöpten Alıp Evinde Kullandığı Eşyaları Paylaştı

Bütün Evi Dizmiş: Amerika'da Yaşayan Bir Genç Çöpten Alıp Evinde Kullandığı Eşyaları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.02.2026 - 22:51

Bazı ülkelerde kullanılır durumda olan eşyaların çöpe bırakılması yaygın. Özellikle ihtiyacı olanların alabilmesi için çöpün yanındaki alanlar kullanılıyor. Bu ülkemizde de yapılıyor. Bazıları ihtiyaç sahibi olmasa bile bu eşyaları alıp evinde kullanabiliyor. 

ABD'de yaşayan bir genç, çöpten bulduğu ve evinde kullandığı eşyaları paylaştı. Televizyondan sehpaya kadar pek çok ürünün  değerlendirilmesi kimilerine mantıklı gelirken kimileri bu durumu fakrlı yorumladı.

Gereksiz mi tasarruf mu?

Gereksiz mi tasarruf mu?

Hala kullanılabilir durumda olan eşyaların kullanılmaya devam edilmesi sürdürülebilirlik açısından oldukça önemli. Bu yüzden pek çok kişi yeni eşya almak yerine zaten ikinci el ürünleri tercih ediyor. Fakat bunu gereksiz görenlerin sayısı da bir hayli fazla. Bu yüzden her konuda olduğu gibi insanlar bu konuda da ikiye bölündü.

