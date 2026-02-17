onedio
Bir İçerik Üreticisinin "Sana Söylenen En Acı Şey Neydi? Sorusuna Gelen Cevaplar Boğaz Düşümledi

Pelin Yelda Göktepe
17.02.2026 - 18:14 Son Güncelleme: 17.02.2026 - 18:15

Bazen, duyduğumuz bir cümle, en sert fiziksel darbelerden daha acı verici olabiliyor. Bir cümlenin verdiği ağırlık insanın hayatı boyunca taşıyabileceği bir yük haline gelebiliyor. Hatta bazen tüm hayat amacını ve yönünü değiştirebiliyor. Özellikle sinirle söylenen sözler, karşıdaki insanın duygularını yerle bir edebiliyor. Çoğu zaman bu durum, sözler sarfeden kişi tarafından fark edilmiyor bile. 

Bir içerik üreticisi, sokak ortasına 'Sana söylenen en acı şey neydi?' yazılı bir kağıt bıraktı ve insanlardan isimlerini yazmadan, duydukları en acı sözleri yazmalarını istedi. Ortaya çıkan cümleler ise boğazları düğümledi.

Baba, eş, sevgili...

1. Not

'Erkek arkadaşım, başkasını hayal etmek zorunda kalmamak için 'daha çekici' olmamı dilediğini söyledi.'

2. Not

'Seni aldattığım için mutluyum.'

3. Not

'Senin hayatın yaşamaya değmez.'

Kimi sarhoşken kimi sinir anında söylenen bu sözler, kişilerin hayatında unutamayacakları kadar derin yaralar açmış. Bu sözler pek çok kişiye kendi duyduğu acı sözleri hatırlatırken kimilerine de özür dilemenin ve kırılan kalbi onarmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Pek çok kişi yorumlarda, kendi duyduğu acı sözleri paylaştı.

