Bir İçerik Üreticisinin "Sana Söylenen En Acı Şey Neydi? Sorusuna Gelen Cevaplar Boğaz Düşümledi

Bazen, duyduğumuz bir cümle, en sert fiziksel darbelerden daha acı verici olabiliyor. Bir cümlenin verdiği ağırlık insanın hayatı boyunca taşıyabileceği bir yük haline gelebiliyor. Hatta bazen tüm hayat amacını ve yönünü değiştirebiliyor. Özellikle sinirle söylenen sözler, karşıdaki insanın duygularını yerle bir edebiliyor. Çoğu zaman bu durum, sözler sarfeden kişi tarafından fark edilmiyor bile.

Bir içerik üreticisi, sokak ortasına 'Sana söylenen en acı şey neydi?' yazılı bir kağıt bıraktı ve insanlardan isimlerini yazmadan, duydukları en acı sözleri yazmalarını istedi. Ortaya çıkan cümleler ise boğazları düğümledi.