Bir İçerik Üreticisinin "Sana Söylenen En Acı Şey Neydi? Sorusuna Gelen Cevaplar Boğaz Düşümledi

Kaynak: https://www.instagram.com/reels/DUzyc...
Bazen, duyduğumuz bir cümle, en sert fiziksel darbelerden daha acı verici olabiliyor. Bir cümlenin verdiği ağırlık insanın hayatı boyunca taşıyabileceği bir yük haline gelebiliyor. Hatta bazen tüm hayat amacını ve yönünü değiştirebiliyor. Özellikle sinirle söylenen sözler, karşıdaki insanın duygularını yerle bir edebiliyor. Çoğu zaman bu durum, sözler sarfeden kişi tarafından fark edilmiyor bile.
Bir içerik üreticisi, sokak ortasına 'Sana söylenen en acı şey neydi?' yazılı bir kağıt bıraktı ve insanlardan isimlerini yazmadan, duydukları en acı sözleri yazmalarını istedi. Ortaya çıkan cümleler ise boğazları düğümledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Baba, eş, sevgili...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın