Yaklaşık 20 Sene Boyunca Belirli Aralıklarla Fotoğrafı Çekilen Ev Zamanın Hızını Yeniden Hatırlatacak

Zaman akılalmaz bir hızla geçiyor. Günlük yaşamın stresi, hayat mücadelesi derken zamanın nasıl aktığını fark edemiyoruz bile. Zamanın hızına ayak uydurabilmek, hayatın getirdiği zorlukları aşabilmek ve her anı dolu dolu yaşayabilmek elbette çok önemli. Fakat bu elbette her zaman mümkün olmayabiliyor.

Bir evin 20 sene boyunca farklı zamanlar fotoğrafları çekildi. Ortaya çıkan değişim ise zamanın hızını hatırlatırken pek çok kişiye kendi hayatı üzerine düşündürdü.