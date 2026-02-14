onedio
Yaklaşık 20 Sene Boyunca Belirli Aralıklarla Fotoğrafı Çekilen Ev Zamanın Hızını Yeniden Hatırlatacak

Pelin Yelda Göktepe
14.02.2026 - 21:58

Zaman akılalmaz bir hızla geçiyor. Günlük yaşamın stresi, hayat mücadelesi derken zamanın nasıl aktığını fark edemiyoruz bile.  Zamanın hızına ayak uydurabilmek, hayatın getirdiği zorlukları aşabilmek ve her anı dolu dolu yaşayabilmek elbette çok önemli. Fakat bu elbette her zaman mümkün olmayabiliyor. 

Bir evin 20 sene boyunca farklı zamanlar fotoğrafları çekildi. Ortaya çıkan değişim ise zamanın hızını hatırlatırken pek çok kişiye kendi hayatı üzerine düşündürdü.

Son günlerde eskiden dünyanın daha renkli, hayatın daha zanlı olduğu son zamanlarda sadece zamanın geçmediği, zamanla birlikte renklerimizi de kaybettiğimiz konuşuluyor bildiğiniz üzere. Fotoğraflarda da evin ve atmosferin zamanla renksizleştiği, ruhunu kaybettiği görülüyor. Özellikle pandemi sonrası bu durum daha net göze çarpıyor.

