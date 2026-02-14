Almanya'da Bir Eve Taşınan Sosyal Medya Kullanıcısı Evin 81 Yaşındaki Sahibinden Kalan Eşyaları Gösterdi

Bildiğiniz üzere Almanlar oldukça karmaşık ve kaotik bir yakın geçmişe sahip. Bu yüzden bu dönemin izleri hala görülebiliyor. Özellikle eski evlerde hala o döneme ait eşyalar, kullanım alanları bulunuyor. Bu özellikle ülkeye farklı ülkelerden gidenleri oldukça şaşırtıyor. Çünkü bu tarihe canlı tanıklık etmek gibi bir şey.

Almanya'da yeni bir eve taşınan Türk, 81 yaşındaki eski ev sahibinden kalan eşyaları gösterdi. Eşyaların birçoğu görenlere küçük bir tarih yolculuğu yaptırdı.