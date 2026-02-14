onedio
Almanya'da Bir Eve Taşınan Sosyal Medya Kullanıcısı Evin 81 Yaşındaki Sahibinden Kalan Eşyaları Gösterdi

Almanya'da Bir Eve Taşınan Sosyal Medya Kullanıcısı Evin 81 Yaşındaki Sahibinden Kalan Eşyaları Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.02.2026 - 16:30

Bildiğiniz üzere Almanlar oldukça karmaşık ve kaotik bir yakın geçmişe sahip. Bu yüzden bu dönemin izleri hala görülebiliyor. Özellikle eski evlerde hala o döneme ait eşyalar, kullanım alanları bulunuyor. Bu özellikle ülkeye farklı ülkelerden gidenleri oldukça şaşırtıyor. Çünkü bu tarihe canlı tanıklık etmek gibi bir şey. 

Almanya'da yeni bir eve taşınan Türk, 81 yaşındaki eski ev sahibinden kalan eşyaları gösterdi. Eşyaların birçoğu görenlere küçük bir tarih yolculuğu yaptırdı.

Tarihe canlı tanıklık.

Tarihe canlı tanıklık.

Videodaki en çarpıcı ve tarihsel ağırlığı olan obje 1938 Yılına Ait Haç İşareti. Üzerinde gamalı haç (swastika) bulunan bu nişan, Nazi Almanyası dönemine ait. Bu obje, evin eski sahibinin veya ailesinin o dönemdeki sosyal ve askeri yapıyla olan bağını, İkinci Dünya Savaşı öncesi Almanya'nın siyasi atmosferini doğrudan belgeliyor. 1938 tarihli madalya, doğrudan dünya siyasi tarihi hakkında somut bir veri sunarken seyahat ütüsü, günlükler ve albüm gibi diğer eşyalar daha çok sosyo-ekonomik ve gündelik yaşam tarihine ışık tutuyor.

