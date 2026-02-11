onedio
Muğla, Bodrum'da Bir Ev Sahibi Kiracılarının Evi Bıraktıkları Durumu Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.02.2026 - 11:28

Kiracılar, evde kaldıkları sürenin sonunda, evi ilk geldikleri durumda bırakmakla yükümlü bildiğiniz üzere. Bu, depozito ile güvence altına alınan bir gereklilik. Fakat her zaman süreç gerektiği gibi işlemiyor. Özellikle zararın depozitoyu geçtiği durumlarda kiracılar, depozitodan vazgeçerek verdikleri hasarla birlikte evden ayılabiliyor.

Muğla, Bodrum'da bir ev sahibi kiracısının evini getirdiği durumu paylaştı. Görüntüler kimilerinin sinirini bozarken kimileri ise büyütülecek bir hasar olmadığını savundu.

Böyle bir durumla karşılaşılması durumunda ne yapılmalı?

  • Noterle Tespit Yaptır: Bir noter çağırarak evdeki hasarı resmi olarak 'durum tespiti' ile kayıt altına aldırabilirsiniz.

  • Depozitoyu İade Etme: Hasar, depozitoyu kat kat aşacağı için depozitoyu iade etmemeniz gerekir.

  • Karşılıklı Uzlaşma: Kiracıya ulaşabiliyorsan, 'Bu şekilde teslim almam mümkün değil, profesyonel bir boya ekibi çağırıp masrafı üstlenirsen konuyu kapatırız' diyebilirsiniz.

  • Borçlar Kanunu: Türk Borçlar Kanunu'na göre kiracı, evi aldığı gibi teslim etmekle yükümlüdür; 'olağan kullanım' dışındaki tüm bu zararları ödemek zorundadır.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
