Muğla, Bodrum'da Bir Ev Sahibi Kiracılarının Evi Bıraktıkları Durumu Paylaştı

Kiracılar, evde kaldıkları sürenin sonunda, evi ilk geldikleri durumda bırakmakla yükümlü bildiğiniz üzere. Bu, depozito ile güvence altına alınan bir gereklilik. Fakat her zaman süreç gerektiği gibi işlemiyor. Özellikle zararın depozitoyu geçtiği durumlarda kiracılar, depozitodan vazgeçerek verdikleri hasarla birlikte evden ayılabiliyor.

Muğla, Bodrum'da bir ev sahibi kiracısının evini getirdiği durumu paylaştı. Görüntüler kimilerinin sinirini bozarken kimileri ise büyütülecek bir hasar olmadığını savundu.