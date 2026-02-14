onedio
İsveç'te Yaşayan Bir Türk "Çok Şanslısın" Diyenlere İsveç'te Genç Olmayı Anlattı

İsveç'te Yaşayan Bir Türk "Çok Şanslısın" Diyenlere İsveç'te Genç Olmayı Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
14.02.2026

İsveç, refah düzeyi bakımından dünyanın en ileri gelen ülkelerinden biri Ancak, ülkenin iklimi oldukça sert ve zorlu. Bu iki özellik, İsveç'in hem oldukça cazip hem de düşündüren bir lokasyon olmasına sebep oluyor. İş imkanları ve yaşam koşulları için İsveç'i tercih edenler iklim meselesine takılabiliyor. Çünkü bildiğiniz üzere iklim bir insanın psikolojisi üzerinde doğrudan etkili bir rol oynuyor. 

İsveç'te doğup büyüyen bir kadın kendisine 'Çok şanslısın' diyenlere İsveç'teki yaşam koşullarını anlattı. Genç kadına kimileri hak verirken kimileri ise dertlerini sıradan buldu.

Kaynak: https://x.com/aykiri/status/202264473...
İsveç'te doğup büyüyen kadın, İsveç'te gençlerin problemlerini şöyle sıraladı

İsveç'te doğup büyüyen kadın, İsveç'te gençlerin problemlerini şöyle sıraladı

  • Erken Kapanan Mekanlar: Türkiye'nin aksine İsveç'te sosyal hayatın çok erken bitiyor, kafelerin akşam 19:00-20:00, gece kulüplerinin ise en geç 02:00 civarında kapanıyor

  • Gençlik Hayatı: Bu durum gençlerin dışarıda vakit geçirmesini zorlaştırıyor ve Türkiye'deki gibi canlı bir gece hayatı olamıyor. 

  • Aşırı Soğuk: Kış mevsimi yaklaşık 6 ay sürüyor ve sıcaklık -30°C'ye kadar düşebiliyor. 

  • Ulaşım Sorunları: Yolların buzlanması ve aşırı soğuklar nedeniyle otobüs ve tren seferleri aksıyor, bir yerden bir yere gitmek çileye dönüşüyor. 

  • Mevsimsizlik: İlkbahar ve sonbaharın neredeyse yaşanmıyor, doğrudan yazdan kışa geçiliyor. 

  • Yazın Belirsizliği: Yazın güneş hiç batmasa da havaların her zaman sıcak olacağının bir garantisi yok, bazen yaz ayları bile soğuk geçiyor.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Yorum Yazın