Ali Tutal Kimdir, Kaç Yaşındaydı, Neden Öldü? Usta Oyuncunun Hayatı ve Kariyeri

Ali Tutal, evinde geçirdiği beyin kanaması sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

27 Ocak tarihinden itibaren yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan oyuncu, entübe edilmişti.

Doktorlar tarafından hayati riskinin yüksek olduğu belirtilen Tutal, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Usta oyuncunun geçtiğimiz yıl kalp krizi geçirdiği ve bir süre tedavi gördüğü de biliniyordu.