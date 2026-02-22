onedio
Ali Tutal Kimdir, Kaç Yaşındaydı, Neden Öldü? Usta Oyuncunun Hayatı ve Kariyeri

Ali Tutal Kimdir, Kaç Yaşındaydı, Neden Öldü? Usta Oyuncunun Hayatı ve Kariyeri

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.02.2026 - 12:38

Usta oyuncu Ali Tutal 76 yaşında hayatını kaybetti. Beyin kanaması geçirdikten sonra yoğun bakımda tedavi gören Ali Tutal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Tutal’ın ölüm nedeni ve hayatı merak ediliyor. Peki Ali Tutal kimdir, neden öldü? Ali Tutal hangi dizilerde ro aldı? 

İşte yanıtları...

Ali Tutal Kimdir?

Ali Tutal Kimdir?

Ali Tutal, Türk sinema ve televizyon dünyasının usta oyuncularından biridir.

1950 yılında Diyarbakır’da dünyaya gelen Ali Tutal, üniversite eğitimini Siyasal Bilgiler / İşletme alanında tamamladı. Oyunculuk kariyerine 1970’li yılların ortasında adım atan Tutal, hem sinema hem de televizyon projelerinde uzun yıllar aktif olarak yer aldı.

Kariyeri boyunca 50’den fazla sinema filmi ve 20’nin üzerinde televizyon dizisinde rol alan Ali Tutal, sadece oyunculuğuyla değil; dublaj süpervizörlüğü, yerel ağız ve aksan danışmanlığı gibi teknik alanlardaki çalışmalarıyla da sektöre katkı sundu.

Ali Tutal Neden Öldü?

Ali Tutal Neden Öldü?

Ali Tutal, evinde geçirdiği beyin kanaması sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

27 Ocak tarihinden itibaren yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan oyuncu, entübe edilmişti.

Doktorlar tarafından hayati riskinin yüksek olduğu belirtilen Tutal, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Usta oyuncunun geçtiğimiz yıl kalp krizi geçirdiği ve bir süre tedavi gördüğü de biliniyordu.

Ali Tutal Hangi Dizi ve Filmlerde Oynadı?

Ali Tutal Hangi Dizi ve Filmlerde Oynadı?

Ali Tutal, özellikle televizyon izleyicisinin hafızasında yer eden rollere imza attı.

En çok tanındığı yapımlar arasında şunlar yer alıyor:

  • Geniş Aile - Ali Ekber Elagöz (Koyu Bilal’in babası)

  • Güneşi Gördüm

  • Bereketli Topraklar Üzerinde

  • Hemşo

  • Mülteci

  • Tatlı Kaçıklar

  • Hükümet Kadın

Özellikle Geniş Aile dizisindeki performansı, Ali Tutal’ın geniş kitlelerce tanınmasını sağladı.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
