onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Aysu Baçeoğlu’ndan Cem Yılmaz'a Sitem: “Beş Dakikaya Arıyorum Dedi, Bir Daha Aramadı!”

Aysu Baçeoğlu’ndan Cem Yılmaz'a Sitem: “Beş Dakikaya Arıyorum Dedi, Bir Daha Aramadı!”

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.02.2026 - 23:23

Şarkıcı Aysu Baçeoğlu, katıldığı programda anlattığı bir anısıyla magazin gündemine oturdu. Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın gösterisine 10 kişilik protokol davetiyesi talep ettiğini söyleyen Baçeoğlu'nun anlattıkları gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir dönem çıkardığı pop şarkılarla adından söz ettiren, sahne performansları ve cesur tarzıyla sık sık magazin gündemine gelen Aysu Baçeoğlu itirafıyla adından bahsettirdi.

Bir dönem çıkardığı pop şarkılarla adından söz ettiren, sahne performansları ve cesur tarzıyla sık sık magazin gündemine gelen Aysu Baçeoğlu itirafıyla adından bahsettirdi.

Uzun yıllardır hem sahne çalışmaları hem de televizyon programlarına konuk oluşuyla ekranlarda gördüğümüz Baçeoğlu, katıldığı bir programda yaptığı samimi açıklamayla dikkat çekti.

Şarkıcılığının yanı sıra sosyal medyadaki aktif paylaşımları ve dobra tavırlarıyla da bilinen Baçeoğlu, Cem Yılmaz'la bir anısını paylaştı.

Şarkıcılığının yanı sıra sosyal medyadaki aktif paylaşımları ve dobra tavırlarıyla da bilinen Baçeoğlu, Cem Yılmaz'la bir anısını paylaştı.

Bir gösterisi için Yılmaz'dan bilet ricasında bulunduğunu belirten Baçeoğlu, 'Cem'e en ön sıradan protokol yeri istediğimi söyledim. Kendisi de gayet nazik karşılayıp kaç kişi olacağımızı sordu' dedi.

10 kişilik bir grup olduklarını söyleyince beklemediği bir tepkiyle karşılaştığını dile getiren Baçeoğlu '10 kişi deyince 'Tamam Aysu'cuğum, beş dakikaya seni arıyorum' dedi ama o telefondan sonra bir daha hiç aramadı' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın