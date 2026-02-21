Aysu Baçeoğlu’ndan Cem Yılmaz'a Sitem: “Beş Dakikaya Arıyorum Dedi, Bir Daha Aramadı!”

Bir gösterisi için Yılmaz'dan bilet ricasında bulunduğunu belirten Baçeoğlu, 'Cem'e en ön sıradan protokol yeri istediğimi söyledim. Kendisi de gayet nazik karşılayıp kaç kişi olacağımızı sordu' dedi.

10 kişilik bir grup olduklarını söyleyince beklemediği bir tepkiyle karşılaştığını dile getiren Baçeoğlu '10 kişi deyince 'Tamam Aysu'cuğum, beş dakikaya seni arıyorum' dedi ama o telefondan sonra bir daha hiç aramadı' ifadelerini kullandı.