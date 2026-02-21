Derya Uluğ ve 10 Yıllık Sevgilisi Asil Gök Evleniyor!
Türk pop müziğinin güçlü kadın vokallerinden Derya Uluğ, hem kariyerindeki yükselişi hem de özel hayatındaki mutluluğuyla gündemde. “Okyanus”, “Canavar” ve “Yansıma” gibi hitlerle listeleri zorlayan başarılı şarkıcı, yeni yaşını uzun süredir hem hayatında hem de müzik çalışmalarında yol arkadaşı olan sevgilisi Asil Gök ile kutladı.
Derya Uluğ, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Asil Gök’ten doğum gününde evlilik teklifi aldı.
Türk pop müziğinin son yıllardaki en sevilen isimlerinden biri olan Derya Uluğ, “Okyanus”, “Canavar”, “Cansın”, “Yansıma” ve “Hadi Çal” gibi hitleriyle listeleri altüst etmeyi başarmıştı.
