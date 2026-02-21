onedio
Derya Uluğ ve 10 Yıllık Sevgilisi Asil Gök Evleniyor!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.02.2026 - 22:27

Türk pop müziğinin güçlü kadın vokallerinden Derya Uluğ, hem kariyerindeki yükselişi hem de özel hayatındaki mutluluğuyla gündemde. “Okyanus”, “Canavar” ve “Yansıma” gibi hitlerle listeleri zorlayan başarılı şarkıcı, yeni yaşını uzun süredir hem hayatında hem de müzik çalışmalarında yol arkadaşı olan sevgilisi Asil Gök ile kutladı. 

Derya Uluğ, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Asil Gök’ten doğum gününde evlilik teklifi aldı.

Türk pop müziğinin son yıllardaki en sevilen isimlerinden biri olan Derya Uluğ, “Okyanus”, “Canavar”, “Cansın”, “Yansıma” ve “Hadi Çal” gibi hitleriyle listeleri altüst etmeyi başarmıştı.

Sahnedeki enerjisi, güçlü yorumu ve duygusal şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Uluğ, yalnızca sesiyle değil özel hayatıyla da merak edilen isimlerden.

Başarılı şarkıcının uzun yıllardır hayatında olan isim ise müzisyen ve aranjör Asil Gök. Üstelik ikili sadece aşk hayatında değil, müzikte de birlikte üretim yapıyor. Asil Gök, Derya Uluğ’un birçok projesinde aranjör ve müzisyen kimliğiyle yer aldı.

Yaklaşık 10 yıldır birlikte olan çift, ilişkilerini gözlerden uzak ama sağlam bir şekilde sürdürüyordu. Sahne arkasında, tatillerde ve özel günlerde paylaştıkları romantik karelerle sık sık gündeme gelen ikili, sonunda ilişkilerini bir adım ileri taşıdı.

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Derya Uluğ, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Asil Gök’ten evlilik teklifi aldı.

Ünlü şarkıcı, mutluluğunu sosyal medya hesabından “I Said Yes!” notuyla duyurdu.

Asil Gök’ün Derya Uluğ'nun doğum gününde yaptığı sürpriz teklif, kısa sürede magazin gündemine oturdu.

