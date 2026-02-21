Derya Uluğ ve 10 Yıllık Sevgilisi Asil Gök Evleniyor!

Sahnedeki enerjisi, güçlü yorumu ve duygusal şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Uluğ, yalnızca sesiyle değil özel hayatıyla da merak edilen isimlerden.

Başarılı şarkıcının uzun yıllardır hayatında olan isim ise müzisyen ve aranjör Asil Gök. Üstelik ikili sadece aşk hayatında değil, müzikte de birlikte üretim yapıyor. Asil Gök, Derya Uluğ’un birçok projesinde aranjör ve müzisyen kimliğiyle yer aldı.

Yaklaşık 10 yıldır birlikte olan çift, ilişkilerini gözlerden uzak ama sağlam bir şekilde sürdürüyordu. Sahne arkasında, tatillerde ve özel günlerde paylaştıkları romantik karelerle sık sık gündeme gelen ikili, sonunda ilişkilerini bir adım ileri taşıdı.