onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Aynı Yağmur Altında Dizisindeki Rolü İçin Tesettüre Giren Deniz Uğur'a Seren Serengil'den Yorum!

Aynı Yağmur Altında Dizisindeki Rolü İçin Tesettüre Giren Deniz Uğur'a Seren Serengil'den Yorum!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.02.2026 - 21:35

ATV ekranlarında yayınlanan ve daha ilk bölümlerinden itibaren adından söz ettiren Aynı Yağmur Altında, güçlü oyuncu kadrosu ve dizideki sahnelerle gündeme oturdu.

“Aynı Yağmur Altında” bu kez senaryosuyla değil, gelen bir yorumla manşetlere yerleşti. Dizide Hümeyra karakterine hayat veren Deniz Uğur’un tesettürlü sahneleri sosyal medyada konuşulurken, Seren Serengil’den gelen sözler dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Televizyon dünyasında yeni sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olan Aynı Yağmur Altında, güçlü oyuncu kadrosuyla kısa sürede izleyicinin radarına girdi.

Televizyon dünyasında yeni sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olan Aynı Yağmur Altında, güçlü oyuncu kadrosuyla kısa sürede izleyicinin radarına girdi.

ATV’nin Baba Yapım imzalı yeni dizisi Aynı Yağmur Altında oyuncu kadrosuyla daha sete çıkmadan dikkat çekmişti. Yönetmen koltuğunda başarılı projelerden tanıdığımız Ali Balcı otururken; dizinin senaryosu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal imzası taşıyor.

Daha ilk bölümlerden müslüman bir aileye akşam yemeğinde domuz eti verilme sahnesi ile gündeme gelen 'Aynı Yağmur Altında' dizisinin yapımcısı açıklamada bulunmuştu.

Detaylardan bahsetmiştik:

Başrollerinde Hülya Avşar’ın yer aldığı dizide aile bağları, yüzleşmeler ve geçmişin yükü ön plana çıkarken; oyuncuların canlandırdığı karakterler de sosyal medyada geniş yankı uyandırıyor.

Başrollerinde Hülya Avşar’ın yer aldığı dizide aile bağları, yüzleşmeler ve geçmişin yükü ön plana çıkarken; oyuncuların canlandırdığı karakterler de sosyal medyada geniş yankı uyandırıyor.

Dizide Hümeyra karakterine hayat veren Deniz Uğur’un tesettürlü sahneleri üzerine beklenmedik bir yorum yapıldı.

Magazin gündeminden eksik olmayan isimlerinden Seren Serengil, Deniz Uğur’un dizideki tesettürlü hali için şu ifadeleri kullandı:

“Sanki sen hep kapalıymışsın gibi geldi bana. O kadar mı yakıştı? Nur yüzlüsün ya…

Canım benim, Hülya ve sen ortalığı yaktınız, geçtiniz.”

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın