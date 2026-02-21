Aynı Yağmur Altında Dizisindeki Rolü İçin Tesettüre Giren Deniz Uğur'a Seren Serengil'den Yorum!
ATV ekranlarında yayınlanan ve daha ilk bölümlerinden itibaren adından söz ettiren Aynı Yağmur Altında, güçlü oyuncu kadrosu ve dizideki sahnelerle gündeme oturdu.
“Aynı Yağmur Altında” bu kez senaryosuyla değil, gelen bir yorumla manşetlere yerleşti. Dizide Hümeyra karakterine hayat veren Deniz Uğur’un tesettürlü sahneleri sosyal medyada konuşulurken, Seren Serengil’den gelen sözler dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Televizyon dünyasında yeni sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olan Aynı Yağmur Altında, güçlü oyuncu kadrosuyla kısa sürede izleyicinin radarına girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başrollerinde Hülya Avşar’ın yer aldığı dizide aile bağları, yüzleşmeler ve geçmişin yükü ön plana çıkarken; oyuncuların canlandırdığı karakterler de sosyal medyada geniş yankı uyandırıyor.
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın