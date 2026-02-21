onedio
Lider Dizinin Düşüşü Durdu, Üç Kategoride de Artış Var: 20 Şubat Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

Kızılcık Şerbeti Reyting Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
21.02.2026 - 11:23

20 Şubat Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Kızılcık ŞerbetiTaşacak Bu Deniz ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleriyle yayınlandığı 20 Şubat Cuma günü reyting sonuçlarında Taşacak Bu Deniz düşüş trendini sonlandırdı. 2 puandan fazla yükseliş yaşayan Taşacak Bu Deniz zirvedeki yerini korudu.

İşte 20 Şubat Cuma Reyting Sonuçları...

Taşacak Bu DenizKızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 20 Şubat Cuma reyting sonuçları açıklandı. Cuma akşamının tartışmasız lideri Taşacak Bu Deniz geçtiğimiz haftalarda yaşadığı düşüşü sona erdirdi. Taşacak Bu Deniz üç kategoride de muazzam reyting artışıyla 2 puandan fazla yükseliş yaşadı. Özet bölümü TOTAL grubunda 2. sırada yer alırken rakibi Kızılcık Şerbeti reyting kaybıyla karşı karşıya kaldı.

20 Şubat Cuma TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:

Taşacak Bu Deniz

TOTAL: 14.41 (1)

AB: 13.65 (1)

ABC: 16.04 (1)

Kızılcık Şerbeti

TOTAL: 6.44 (3)

AB: 7.09 (2)

ABC: 7.14 (2)

Arka Sokaklar

TOTAL: 5.05 (5)

AB: 1.93 (14)

ABC: 3.31 (8)

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
