Lider Dizinin Düşüşü Durdu, Üç Kategoride de Artış Var: 20 Şubat Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı
20 Şubat Cuma reyting sonuçları belli oldu.
Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleriyle yayınlandığı 20 Şubat Cuma günü reyting sonuçlarında Taşacak Bu Deniz düşüş trendini sonlandırdı. 2 puandan fazla yükseliş yaşayan Taşacak Bu Deniz zirvedeki yerini korudu.
İşte 20 Şubat Cuma Reyting Sonuçları...
20 Şubat Cuma TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:
