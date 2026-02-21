onedio
Ezan Okunurken Yemek Yenir mi? Taşacak Bu Deniz'deki Sahur Sahnesi Kafa Karıştırdı

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.02.2026 - 08:53

Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünde ramazan sahneleri gündem oldu. Koçari konağındaki sahur sahnesinde ezan okunurken yemek yenilip su içilmeye devam edilmesi dikkatten kaçmadı. Seyirciler ezan okunmaya başlayınca yeme-içmenin kesilmesi gerektiğini belirten paylaşımlar yaparken o sahne tartışma yarattı.

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'deki sahur sahnesi sosyal medyada gündem oldu.

Dün akşam (20 Şubat) yayınlanan yeni bölümde Koçari konağında sahur yapıldı. Kalabalık sahur sofrası seyirciden tam puan alırken sahnede ezan okunduğu anda su içilmeye başlanması dikkat çekti. Seyircilerin büyük çoğunluğu ezan okunduğu anda yeme-içmenin durdurulması gerektiğini söylerken bazıları bu durumun normal olduğunu belirtti.

İşte Taşacak Bu Deniz'deki gündem olan sahur sahnesi:

Gelen yorumları da buraya bırakalım:

Yapay zekaya sorduğumuzda ise sahurda ezanın başlamasıyla beraber yeme-içmenin kesilmesi gerektiği belirtildi.

