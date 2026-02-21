Ezan Okunurken Yemek Yenir mi? Taşacak Bu Deniz'deki Sahur Sahnesi Kafa Karıştırdı
Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünde ramazan sahneleri gündem oldu. Koçari konağındaki sahur sahnesinde ezan okunurken yemek yenilip su içilmeye devam edilmesi dikkatten kaçmadı. Seyirciler ezan okunmaya başlayınca yeme-içmenin kesilmesi gerektiğini belirten paylaşımlar yaparken o sahne tartışma yarattı.
TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'deki sahur sahnesi sosyal medyada gündem oldu.
İşte Taşacak Bu Deniz'deki gündem olan sahur sahnesi:
Gelen yorumları da buraya bırakalım:
Yapay zekaya sorduğumuzda ise sahurda ezanın başlamasıyla beraber yeme-içmenin kesilmesi gerektiği belirtildi.
