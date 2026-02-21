onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Arka Sokaklar'ın Yeni Bölümünde Güllü'nün Vefatı İşlenecek

Arka Sokaklar'ın Yeni Bölümünde Güllü'nün Vefatı İşlenecek

Arka Sokaklar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.02.2026 - 10:46

Şarkıcı Güllü'nün evinin balkonundan düşerek gerçekleşen ani vefatı herkesi üzüp şoke etmişti. Kızı ve onun arkadaşı cinayet şüphelisi olarak tutuklanırken Arka Sokaklar dizisi Güllü'nün şüpheli vefatını işleme kararı aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı sosyal medyada gündem oldu.

Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı sosyal medyada gündem oldu.

20 sezondur devam etmesine rağmen cuma akşamları farkını ortaya koymaya devam eden Arka Sokaklar, hala geçer reyting oranları almayı başarıyor. Toplumsal olayları senaryoda kullanmayı gelenek haline getiren Arka Sokaklar bu defa şarkıcı Güllü'nün şüpheli vefatını işleyecek. 

Arka Sokaklar'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında Güllü'nün vefat ettiği akşamın anlatılması seyircinin dikkatinden kaçmadı. Önümüzdeki hafta yayınlanacak yeni bölüm şimdiden merak yarattı.

Arka Sokaklar'ın gündem olan yeni bölüm fragmanını buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın