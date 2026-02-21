Arka Sokaklar'ın Yeni Bölümünde Güllü'nün Vefatı İşlenecek
Şarkıcı Güllü'nün evinin balkonundan düşerek gerçekleşen ani vefatı herkesi üzüp şoke etmişti. Kızı ve onun arkadaşı cinayet şüphelisi olarak tutuklanırken Arka Sokaklar dizisi Güllü'nün şüpheli vefatını işleme kararı aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arka Sokaklar'ın gündem olan yeni bölüm fragmanını buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın