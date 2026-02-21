onedio
TRT Dizisinden Çıkarılan İsmail Hacıoğlu Yerine Yeni Oyuncu Arayışı Sürüyor

TRT yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.02.2026 - 09:31

İsmail Hacıoğlu yasaklı madde kullandığını itiraf etmesinin ardından Cennetin Çocukları kadrosundan çıkarıldı. İsmail Hacıoğlu yerine yeni oyuncu arayışına başlandığı duyurulurken Birsen Altuntaş bu konuda açıklama yaptı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

TRT'de yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinin başrolü İsmail Hacıoğlu jet bir kararla kadrodan çıkarıldı.

Ünlülere yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu test sonuçları henüz açıklanmadan yasaklı madde kullandığını itiraf etmişti. Bu itirafının ardından TRT yönetimi tarafından Cennetin Çocukları dizisinin kadrosundan çıkarılan İsmail Hacıoğlu yerine yeni başrol arayışının başladığı duyurulmuştu. Birsen Altuntaş oyuncu arayışı hakkında konuştu.

Cennetin Çocukları'na İsmail Hacıoğlu yerine kim gelecek?

Birsen Altuntaş X hesabında Cennetin Çocukları'nın yeni başrolü için bir sürü ismin gündemde olduğunu 'Bakılıyor, daha net bi isim yok. Bir sürü isim üzerinde duruluyor' tweetiyle açıkladı.

