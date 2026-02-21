TRT Dizisinden Çıkarılan İsmail Hacıoğlu Yerine Yeni Oyuncu Arayışı Sürüyor
İsmail Hacıoğlu yasaklı madde kullandığını itiraf etmesinin ardından Cennetin Çocukları kadrosundan çıkarıldı. İsmail Hacıoğlu yerine yeni oyuncu arayışına başlandığı duyurulurken Birsen Altuntaş bu konuda açıklama yaptı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
TRT'de yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinin başrolü İsmail Hacıoğlu jet bir kararla kadrodan çıkarıldı.
Cennetin Çocukları'na İsmail Hacıoğlu yerine kim gelecek?
