onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
TRT'nin Sevilen Dönem Dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'na Sürpriz Oyuncu

TRT'nin Sevilen Dönem Dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'na Sürpriz Oyuncu

TRT yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.02.2026 - 10:15

TRT'nin sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı kadrosu genişliyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'na Macar Kralı rolüyle genç oyuncu dahil olacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TRT 1'in sevilen dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nın kadrosu genişliyor.

TRT 1'in sevilen dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nın kadrosu genişliyor.

Serkan Çayoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet'i canlandırdığı dizi ekranın en sevilen tarih dizilerinin başında geliyor. Salı akşamlarının en çok izlenen dizilerinden olan Mehmed: Fetihler Sultanı'ndan bomba reyting hamlesi geldi. Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine sürpriz bir isim dahil oluyor.

Genç oyuncu Recep Usta, Macar Kralı rolüyle Mehmed: Fetihler Sultanı kadrosuna girdi.

Genç oyuncu Recep Usta, Macar Kralı rolüyle Mehmed: Fetihler Sultanı kadrosuna girdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Recep Usta, Fatih Sultan Mehmed’in en güçlü rakiplerinden biri olarak bilinen Macar Kralı Mattias olarak seyirci karşısına çıkacak.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın