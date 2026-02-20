Sevgili Aslan, bugün Mars ve Chiron'un altmışlık etkileşimi, adeta bir vizyonerlik çağrısı yapıyor sana. Daha önce belki de hiç düşünmediğin ya da bir sebepten dolayı reddettiğin bir fikir, bugün yeniden karşına çıkabilir. Bu, belki yurt dışı bağlantılı bir iş projesi olabilir ya da dijital dünyada yeni bir girişim. Tabii bunun için kendine güvenmenin tam zamanı!

Öz güvenli bir şekilde ilerlemeye odaklandığın bu dönemde gelecek senin ellerinde ama biraz da başkalarına kulak vermelisin. Zira, düşüncelerine destek olacak ve başarılı olman için sana yol gösterecek dostların olabilir. Gururunu bir kenara bırak ve danış, belki de seni bekleyen başarıya giden yolu aydınlatan bir ışık olur bu.

Peki ya aşk? Aşk hayatında da işler kızışıyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle arandaki çekim bugünlerde daha da güçlenecek. Ansızın evliliğe ya da onunla alıştığın düzeni tamamen değiştirmeye karar verebilirsin. Ama bekarsan, farklı bir kültürden biriyle heyecan dolu bir karşılaşma seni bekliyor olabilir. Kim bilir, belki de aşkın tam da bu karşılaşmada saklıdır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…