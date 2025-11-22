Sevgili Oğlak, bu hafta sonu gökyüzünün iki büyük dansçısı Merkür ve Jüpiter, senin aşk hayatında biraz farklı bir melodi çalıyorlar. Merkür'ün enerjisi, belki de beklenmedik bir hediye ya da aklına bile gelmeyen bir jestle seni saran küçük ama etkili bir sürpriz yaratıyor. Bu sürpriz, kalbini ısıtacak ve aşk hayatına tatlı bir heyecan katacak.

Tam da bu noktada, ilişkilerde mizahın ve hafifliğin ön plana çıktığını göreceksin. Belki de bu, birlikte güldüğünüz bir esprinin, paylaştığınız bir anının ya da birlikte geçirdiğiniz keyifli bir zamanın etkisi olabilir. Bugün, aşkta beklemediğin kadar büyük bir keyif ve heyecan seni sarıyor. Bu enerjiyi hissetmek ve yaşamak için duygularını açığa çıkarmaya hazır ol. Kendini kısıtlama, duygularını özgür bırak ve bu keyifli enerjiyi tamamen yaşa. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…