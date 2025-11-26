Sevgili Oğlak, aşk hayatında bugün, istikrar ve güven duygularının öne çıktığını hissedeceksin. Eğer bekar bir Oğlak burcuysan, bugünün romantik atmosferinde, derin ve ciddi bir ilişkiye adım atma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu hissedeceksin. Bu, belki de hayatının aşkını bulman anlamına gelebilir.

Tabii eğer zaten bir ilişkin varsa, aşk tanrıçası Venüs'ün etkisiyle partnerlerinle arandaki bağlar daha da güçlenecektir. Anlayış ve sorumluluk duygusunun daha da öne çıktığı bu dönemde, ilişkinde yeni bir sayfa açma ihtimalin oldukça yüksek. Belki de evlilik yüzüklerini parmaklarına geçirme zamanı gelmiştir. Ancak bu sefer, evlilik teklifini yapan tarafın sen olacağını söyleyebiliriz! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…