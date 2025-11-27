Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatında biraz buzlar kraliçesi ya da kralı olabilirsin. Partnerine karşı biraz soğuk bir rüzgar estirebilir, belki de biraz mesafe koymak isteyebilirsin. Kendine biraz oksijen alabileceğin bir alan yaratma, belki de biraz sınırlar çizme ihtiyacı hissedebilirsin.

Bir anda, 'Ben de tek başıma mutlu olabilirim' demeye başlayabilirsin. Belki de küçük bir tartışma, belki de bir bakış, belki de bir söz... Her neyse, bir anda kapıyı çarpıp gitme isteği yaratabilir. Ancak dur biraz, derin bir nefes al ve sakin ol.

Belki de partnerinle taleplerini, isteklerini, beklentilerini açıkça konuşmalı ve sınırları sözlerle belirlemelisin. Bu, onun seni daha iyi anlamasını sağlayabilir. Unutma, herkes aynı anda aynı şeyi düşünmek zorunda değil. İletişim, her türlü ilişkinin temel taşıdır ve senin de bu konuda adım atman gerekebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…