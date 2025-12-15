Sevgili Oğlak, bugün aşkın sıcak rüzgarları etrafını sarabilir. Belki de ilk bakışta soğuk ve ulaşılmaz gibi görünen, ama aslında senin gibi derinlerde büyük bir tutku barındıran bir karakterle yolların kesişebilir. Bu kişi, dışarıdan bakıldığında belki de biraz senin karakterini yansıtıyor bile olabilir.

Bu tatlı ve beklenmedik karşılaşma ise kalbinde ona karşı direnç gösterilemez bir heyecan yaratabilir. Bu kişi, hayatına yeni bir heyecan, yeni bir tutku ve belki de yeni bir aşk getirebilir. Ancak bu yeni aşkın sularına dalmadan önce biraz beklemekte fayda var. Kalbini ona aç ama yelkenleri hemen suya indirmek için acele etme! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…