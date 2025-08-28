onedio
Yıllardır Yalan Söylüyormuş! Kim Kardashian'ın Gerçek Bedeni Ortaya Çıktı

Kim Kardashian
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.08.2025 - 11:46

Kim Kardashian, SKIMS’in yeni koleksiyon tanıtımında farkında olmadan gerçek kıyafet bedenini ortaya çıkardı. Sosyal medyada yıllardır XS ya da S beden giydiğini söyleyen yıldızın, dolabında M ve L etiketli parçaların da olduğu ortaya çıktı.

İşte detaylar...

Kim Kardashian'ın magazin camiasının en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Yaptığı her hareketi çok konuşuluyor. Kardashian, bu sefer de SKIMS’in yeni koleksiyon tanıtımında farkında olmadan gerçek kıyafet bedenini ifşa etti.

44 yaşındaki reality show yıldızı, yıllardır sosyal medyada XS ya da S beden giydiğini söylese de işin aslı biraz daha farklıymış.

SKIMS’in Instagram hesabında XS bikiniler içinde pozlar paylaşan Kim, diğer yandan Kardashian Kloset isimli satış sitesinde kendi dolabından çıkan kıyafetleri listelediğinde tablo değişiyor.

Kıyafetlerin çoğu M, hatta 8-10 beden etiketine sahip.

Elbette bu fark, tasarımların kalıplarından ya da Kim’e hediye edilen yanlış beden seçimlerinden de kaynaklanıyor olabilir. Çünkü aynı sitede XS-S parçalar da mevcut. Yine de tablo net: Kim’in gardırobundaki bedenler XS’ten L’ye kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor.

Geçmişte boyu 1.57, kilosu ise 52 civarında olduğu düşünülen Kim, incecik beli ve fit görüntüsüyle sık sık gündeme gelse de, beden mevzusuna pek girmemeyi tercih etmişti. Ancak SKIMS’in kendi paylaşımında açıkça “Kim Kardashian XS beden giyiyor” notu düşünce tartışmalar yeniden alevlendi.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
