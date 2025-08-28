Yıllardır Yalan Söylüyormuş! Kim Kardashian'ın Gerçek Bedeni Ortaya Çıktı
Kim Kardashian, SKIMS’in yeni koleksiyon tanıtımında farkında olmadan gerçek kıyafet bedenini ortaya çıkardı. Sosyal medyada yıllardır XS ya da S beden giydiğini söyleyen yıldızın, dolabında M ve L etiketli parçaların da olduğu ortaya çıktı.
İşte detaylar...
Kim Kardashian'ın magazin camiasının en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
SKIMS’in Instagram hesabında XS bikiniler içinde pozlar paylaşan Kim, diğer yandan Kardashian Kloset isimli satış sitesinde kendi dolabından çıkan kıyafetleri listelediğinde tablo değişiyor.
