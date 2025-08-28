Yıllardır Yalan Söylüyormuş! Kim Kardashian'ın Gerçek Bedeni Ortaya Çıktı

Yaptığı her hareketi çok konuşuluyor. Kardashian, bu sefer de SKIMS’in yeni koleksiyon tanıtımında farkında olmadan gerçek kıyafet bedenini ifşa etti.

44 yaşındaki reality show yıldızı, yıllardır sosyal medyada XS ya da S beden giydiğini söylese de işin aslı biraz daha farklıymış.