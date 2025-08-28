onedio
75 Yaşındaki Kadın, Dişinden Yapılan Lensle Görme Yetisini Yeniden Kazandı

75 Yaşındaki Kadın, Dişinden Yapılan Lensle Görme Yetisini Yeniden Kazandı

28.08.2025 - 14:39

Kanadalı Gail Lane, on yıl süren görme kaybının ardından kendi dişinden yapılan lens sayesinde yeniden görebilmeye başladı. “Dişten göz ameliyatı” olarak bilinen bu sıra dışı işlem kadın için adeta bir mucizeydi. Şimdi renkleri ve sevdiklerinin yüzlerini fark edebiliyor.

Gail Lane, on yıl süren görme kaybının ardından, kendi dişinden yapılan bir lensin gözüne yerleştirilmesiyle yeniden görmeye başladı.

Gail Lane, on yıl süren görme kaybının ardından, kendi dişinden yapılan bir lensin gözüne yerleştirilmesiyle yeniden görmeye başladı.

Lane, Kanada’da bu sıra dışı operasyonu geçiren ilk hasta oldu.

“Bu bir mucize gibi,” diyor Lane, tuhaf adıyla dikkat çeken operasyonu anlatırken. İtalya’da 50 yıl önce geliştirilen bu yöntem, Kanada’ya yeni geldi.

Lane'in görme yetisi, Şubat ve Mayıs aylarında yapılan iki aşamalı cerrahi sonrası yavaş yavaş geri dönmeye başladı.

Lane’in görme yetisi, Şubat ve Mayıs aylarında yapılan iki aşamalı cerrahi sonrası yavaş yavaş geri dönmeye başladı.

İlk olarak ışığı, ardından renkleri görebildi. Yaklaşık bir ay önce ise arabalar ve mobilyalar gibi nesneler netleşmeye başladı. Victoria’da yaşayan Lane’in görebildiği ilk somut şey, partneri Phil’in siyah köpeği Piper’ın sallanan kuyruğu oldu.

“Piper’ın kuyruğunu görebiliyordum. Tüm vücudunu değil ama kuyruğunu görebiliyordum,” dedi Lane. “Şimdi yüz hatlarını da görebiliyorum. Çenesinin altından çıkan beyaz bıyıklarını görebiliyorum. Artık gözlerini de görebiliyorum.”

Lane, 64 yaşına kadar tamamen görebiliyordu. Ancak nadir görülen bir ilaç reaksiyonu gözlerinde skarlaşmaya yol açmış ve görme yetisini kaybetmesine sebep olmuştu. On yıl sonra, görme yetisini yeniden kazanmak uzun ve zaman zaman korkutucu bir süreç oldu. Ancak Lane, yaşadığı deneyimden minnettar.

Dişten Göz Operasyonu: Osteo-Odonto-Keratoprosthesis

Dişten Göz Operasyonu: Osteo-Odonto-Keratoprosthesis

Bu sıra dışı operasyonu Kanada’ya getiren Dr. Greg Moloney, Vancouver’daki Mount Saint Joseph Hastanesi’nde Providence Health göz cerrahıdır. Moloney, Avustralya’da yedi hastada bu ameliyatı gerçekleştirdikten sonra 2021’de Vancouver’a taşındı. Lane, bu yıl Kanada’daki üç hastadan ilkiydi. Diğer hastaların görme yetisi farklı hızlarda geri dönüyor.

Operasyonun ilk aşamasında, hastaların köpek dişleri çıkarıldı, şekillendirildi, ortalarına delikler açıldı ve plastik lensler yerleştirildi. Dişler, etrafında doku oluşması için üç ay boyunca yanaklarına dikildi. Mayıs ayında ikinci operasyonla Lane’in hasarlı irisi, diş ve üzerinde oluşan dokuyla gözüne yerleştirildi. Plastik lens, ışığın gözün arkasına ulaşmasını sağlıyor.

