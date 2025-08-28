75 Yaşındaki Kadın, Dişinden Yapılan Lensle Görme Yetisini Yeniden Kazandı

İlk olarak ışığı, ardından renkleri görebildi. Yaklaşık bir ay önce ise arabalar ve mobilyalar gibi nesneler netleşmeye başladı. Victoria’da yaşayan Lane’in görebildiği ilk somut şey, partneri Phil’in siyah köpeği Piper’ın sallanan kuyruğu oldu.

“Piper’ın kuyruğunu görebiliyordum. Tüm vücudunu değil ama kuyruğunu görebiliyordum,” dedi Lane. “Şimdi yüz hatlarını da görebiliyorum. Çenesinin altından çıkan beyaz bıyıklarını görebiliyorum. Artık gözlerini de görebiliyorum.”

Lane, 64 yaşına kadar tamamen görebiliyordu. Ancak nadir görülen bir ilaç reaksiyonu gözlerinde skarlaşmaya yol açmış ve görme yetisini kaybetmesine sebep olmuştu. On yıl sonra, görme yetisini yeniden kazanmak uzun ve zaman zaman korkutucu bir süreç oldu. Ancak Lane, yaşadığı deneyimden minnettar.