75 Yaşındaki Kadın, Dişinden Yapılan Lensle Görme Yetisini Yeniden Kazandı
Kanadalı Gail Lane, on yıl süren görme kaybının ardından kendi dişinden yapılan lens sayesinde yeniden görebilmeye başladı. “Dişten göz ameliyatı” olarak bilinen bu sıra dışı işlem kadın için adeta bir mucizeydi. Şimdi renkleri ve sevdiklerinin yüzlerini fark edebiliyor.
Lane’in görme yetisi, Şubat ve Mayıs aylarında yapılan iki aşamalı cerrahi sonrası yavaş yavaş geri dönmeye başladı.
Dişten Göz Operasyonu: Osteo-Odonto-Keratoprosthesis
