Uzmanlar Açıkladı: En İyi Akşam Rutini Hangisi?

Southern California Üniversitesi’nden Valter Longo’ya göre akşam yemeği ile uyku arasında en az üç saat bırakmak gerekiyor. Bu hem sindirime yardımcı oluyor hem de obezite ve diyabet riskini azaltıyor. Ancak yalnızca zamanlama değil, içerik de kritik. Bitki bazlı, lifli ve proteinden zengin öğünler uykuyu kolaylaştırırken; ağır, geç saatlerde yenilen ve işlenmiş yiyecekler uyku kalitesini düşürüyor.

Uzmanlar ayrıca günlük kaloriyi daha çok sabah ve öğlen saatlerine yüklemenin metabolik sağlık açısından faydalı olduğunu belirtiyor. Yani büyük kahvaltı, orta öğle yemeği, hafif akşam yemeği uzun ömrü destekleyen bir model.

Uyku Düzeni İçin Ne Yapmalı?

Peki en sağlıklı uyku saati hangisi? Dr. Holman’a göre giyilebilir cihazlarla yapılan büyük ölçekli araştırmalar, saat 22.00–23.00 arasında uyuyan kişilerin daha düşük kalp-damar hastalığı riskine sahip olduğunu gösteriyor. Bunun sebebi biyolojik saatle uyum.

Ama asıl mesele saatten çok düzen. 7–9 saatlik uykuyu her gün aynı aralıkta almak, uzun vadede çok daha etkili. Uyku psikoloğu Dr. Daniella Marchetti de aynı şeyi söylüyor: “Ne kadar uyuduğunuzdan bağımsız olarak, her gün aynı saatte uyuyup uyanmak dinç hissetmenin en iyi yoludur.”

Geceyi Nasıl Kapatmalı?

Uzmanlar uyumadan önce bir “gevşeme saati” oluşturmayı öneriyor. Yani iş kimliğinizden çıkıp, rahat kimliğinize geçiş. Işıkları kısmak, ekranları kapatmak, sıcak bir banyo yapmak ya da kitap okumak bu geçişe yardımcı olur. Bu küçük ritüeller, günün stresinden arınarak uykuya hazırlanmanızı sağlar.

Kaçınılması gerekenler ise belli: Öğleden sonra kafein, akşamları alkol, geç saatlerde ağır yemek ve uzun süre ekran karşısında kalmak hem uykuyu hem de genel sağlığı olumsuz etkiliyor.