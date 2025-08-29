onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Uzmanlar Açıkladı: En İyi Akşam Rutini Hangisi?

Uzmanlar Açıkladı: En İyi Akşam Rutini Hangisi?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.08.2025 - 09:17

Sizler de takdir edersiniz ki iş hayatı monotonluğunun yanında akşam eve geldiğimizde vaktimizi nasıl değerlendireceğimizi düşünüyoruz. Her ne kadar kendimizi koltuğa atıp dinlenmeye çalışsak da aslında akşamları daha iyi geçirmemiz için bazı seçenekler var.

Peki en iyi akşam rutini hangisi?

Kaynak: https://gq.com.tr/wellness/uzmanlara-...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşten eve gelince kanepeye uzanmak çoğumuzun rutinine dönüşmüş durumda.

Ama uzmanlara göre bu alışkanlıklar ömrümüzü uzatmaya pek de yardımcı olmuyor. Peki, işten çıkış ile uyku arasındaki saatleri nasıl değerlendirmeliyiz? Uzun bir yaşam için akşam rutininde neleri yapmak ya da yapmamak gerekiyor?

Tek Bir “Doğru” Akşam Rutini Yok

Sheffield Üniversitesi’nden Dr. Daniel Holman, herkesin yaşam koşullarının farklı olduğunu vurguluyor: “Olumlu alışkanlık edinmek, iş saatlerinizden sosyal çevrenize kadar pek çok faktöre bağlıdır. Bu yüzden ya hep ya hiç düşüncesine kapılmayın. Küçük ama düzenli değişiklikler bile uzun vadede çok şey katar.”

Kaslara Genç Yaşta Yatırım Yapın

Kaslara Genç Yaşta Yatırım Yapın

Akşamları yapılabilecek en faydalı şeylerden biri hareket etmek. Araştırmalar, kardiyo ve direnç antrenmanının birleşiminin erken ölüm riskini %20–30 oranında azalttığını gösteriyor. Brighton Üniversitesi’nden Dr. Richard Faragher ise kas kütlesini genç yaşta artırmanın önemine dikkat çekiyor: “Yaş aldıkça kas inşa etmek çok zorlaşır. O yüzden şimdiden yatırım yapın.”

Egzersizi günün hangi saatinde yaptığınızdan çok, onu hayatınıza dahil etmeniz önemli. Ancak akşam spor yapacaksanız, uykuya geçişi zorlaştırmamak için antrenmanı uyumadan en az 1,5 saat önce bitirmek en ideali.

Akşam Yemeğinin Saati ve İçeriği de Önemli

Akşam Yemeğinin Saati ve İçeriği de Önemli

Southern California Üniversitesi’nden Valter Longo’ya göre akşam yemeği ile uyku arasında en az üç saat bırakmak gerekiyor. Bu hem sindirime yardımcı oluyor hem de obezite ve diyabet riskini azaltıyor. Ancak yalnızca zamanlama değil, içerik de kritik. Bitki bazlı, lifli ve proteinden zengin öğünler uykuyu kolaylaştırırken; ağır, geç saatlerde yenilen ve işlenmiş yiyecekler uyku kalitesini düşürüyor.

Uzmanlar ayrıca günlük kaloriyi daha çok sabah ve öğlen saatlerine yüklemenin metabolik sağlık açısından faydalı olduğunu belirtiyor. Yani büyük kahvaltı, orta öğle yemeği, hafif akşam yemeği uzun ömrü destekleyen bir model.

Uyku Düzeni İçin Ne Yapmalı?

Peki en sağlıklı uyku saati hangisi? Dr. Holman’a göre giyilebilir cihazlarla yapılan büyük ölçekli araştırmalar, saat 22.00–23.00 arasında uyuyan kişilerin daha düşük kalp-damar hastalığı riskine sahip olduğunu gösteriyor. Bunun sebebi biyolojik saatle uyum.

Ama asıl mesele saatten çok düzen. 7–9 saatlik uykuyu her gün aynı aralıkta almak, uzun vadede çok daha etkili. Uyku psikoloğu Dr. Daniella Marchetti de aynı şeyi söylüyor: “Ne kadar uyuduğunuzdan bağımsız olarak, her gün aynı saatte uyuyup uyanmak dinç hissetmenin en iyi yoludur.”

Geceyi Nasıl Kapatmalı?

Uzmanlar uyumadan önce bir “gevşeme saati” oluşturmayı öneriyor. Yani iş kimliğinizden çıkıp, rahat kimliğinize geçiş. Işıkları kısmak, ekranları kapatmak, sıcak bir banyo yapmak ya da kitap okumak bu geçişe yardımcı olur. Bu küçük ritüeller, günün stresinden arınarak uykuya hazırlanmanızı sağlar.

Kaçınılması gerekenler ise belli: Öğleden sonra kafein, akşamları alkol, geç saatlerde ağır yemek ve uzun süre ekran karşısında kalmak hem uykuyu hem de genel sağlığı olumsuz etkiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın