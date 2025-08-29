onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Kız Arkadaşlarıyla Otururken Romantik Bir Evlilik Teklifiyle Karşılaşan Kadın Şaşkınlığını Gizleyemedi

Kız Arkadaşlarıyla Otururken Romantik Bir Evlilik Teklifiyle Karşılaşan Kadın Şaşkınlığını Gizleyemedi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.08.2025 - 13:35

İçerik Devam Ediyor

Kız arkadaşlarıyla keyifli bir akşam geçiren genç kadın, hiç beklemediği bir anda hayatının en özel sürpriziyle karşılaştı. Önce masaya gelen pastada “Benimle evlenir misin?” yazısını gören kadın, ardından sevgilisinin ortaya çıkmasıyla duygusal anlar yaşadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar:

Bir TikTok kullanıcısı, kız arkadaşlarıyla dışarı çıktığında romantik mi romantik bir sürprize karşılaştı.

Bir TikTok kullanıcısı, kız arkadaşlarıyla dışarı çıktığında romantik mi romantik bir sürprize karşılaştı.

Önce 'Benimle evlenir misin?' yazılı pastası geldi, ardından da sevgilisi. Evlenme teklifiyle birlikte şaşkınlığını gizleyemeyen kullanıcının o anları içimizi ısıttı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın