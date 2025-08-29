Matrix'in Yönetmenleri Wachowski Kardeşlerin Yıllar İçindeki Değişimi Yeniden Gündem Oldu

Sırasıyla 2012 ve 2016 yılında cinsiyet geçiş süreçlerine başladıklarını açıklayan kardeşler, o dönem de epey destek toplamıştı.

Lana Wachowski

Lana, 2012 yılında, Cloud Atlas filminin tanıtımı sırasında cinsiyet kimliğini açıkladı. Bu açıklama, Hollywood'da bir yönetmenin cinsiyet geçişini duyurduğu ilk örneklerden biriydi. Lana, bu süreçte yaşadığı zorlukları ve toplumsal kabullenmenin önemini vurgulamıştır.

Lilly Wachowski

Lilly, 2016 yılında, Windy City Times'a verdiği röportajda trans kadın olduğunu açıkladı. Açıklamasında, medyanın kendisini zorla ifşa etmeye çalıştığını ve bu süreçte ailesinin desteğinin önemini belirtti. Lilly'nin bu adımı, toplumsal cinsiyet kimliği konusunda daha fazla görünürlük ve anlayış için önemli bir dönüm noktasıydı.