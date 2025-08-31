onedio
Mobbing'in Böylesi: Zam Talebi Sebebiyle Patronundan Epey Ahlaksız Teklif Alan Kadın

Mobbing'in Böylesi: Zam Talebi Sebebiyle Patronundan Epey Ahlaksız Teklif Alan Kadın

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
31.08.2025 - 10:45

Bir kadın çalışan, patronundan zam talebinde bulunduktan sonra akıl almaz bir durumla karşı karşıya kaldı. Patronu, zam yerine son derece ahlaksız bir teklif sunarak çalışanını köşeye sıkıştırmaya çalıştı. Daily Star’ın köşe yazarı Jane O’Gorman ise bu şok edici olayla ilgili dikkat çeken tavsiyelerde bulundu.

Bir okuyucu, uzun süredir kendisine ilgisini belli eden patronunun, bu kez çok daha ileri bir adım attığını anlattı.

Patron, onunla hiç fiziksel yakınlık yaşamamış olmasına rağmen sık sık “kaçamak tatiller” teklif etmiş. Son olarak ise, eşiyle birlikte olması karşılığında kendisine para teklif etmiş.

Patron, eşleriyle olan özel hayatlarının monotonlaştığını ve üçüncü bir kişinin yatak odalarına "heyecan katabileceğini" iddia ediyor.

Hatta geçmişte de benzer deneyimlerin evliliklerine olumlu yansıdığını öne sürüyor.

Okuyucu ise bu durumdan son derece rahatsız. Çünkü patronu, onun özel hayatına dair pek çok bilgiye sahip: Tek başına yaşadığını, ev almak için para biriktirdiğini ve maaşının düşük olduğunu biliyor. Üstelik uzun süredir zam talebini reddediyor. Bu nedenle söz konusu teklifini “bir kurtuluş yolu” olarak sunuyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
