Mobbing'in Böylesi: Zam Talebi Sebebiyle Patronundan Epey Ahlaksız Teklif Alan Kadın

Hatta geçmişte de benzer deneyimlerin evliliklerine olumlu yansıdığını öne sürüyor.

Okuyucu ise bu durumdan son derece rahatsız. Çünkü patronu, onun özel hayatına dair pek çok bilgiye sahip: Tek başına yaşadığını, ev almak için para biriktirdiğini ve maaşının düşük olduğunu biliyor. Üstelik uzun süredir zam talebini reddediyor. Bu nedenle söz konusu teklifini “bir kurtuluş yolu” olarak sunuyor.

Siz bu tarz bir teklif alsaydınız ne yapardınız?