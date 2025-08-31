Mobbing'in Böylesi: Zam Talebi Sebebiyle Patronundan Epey Ahlaksız Teklif Alan Kadın
Bir kadın çalışan, patronundan zam talebinde bulunduktan sonra akıl almaz bir durumla karşı karşıya kaldı. Patronu, zam yerine son derece ahlaksız bir teklif sunarak çalışanını köşeye sıkıştırmaya çalıştı. Daily Star’ın köşe yazarı Jane O’Gorman ise bu şok edici olayla ilgili dikkat çeken tavsiyelerde bulundu.
Bir okuyucu, uzun süredir kendisine ilgisini belli eden patronunun, bu kez çok daha ileri bir adım attığını anlattı.
Patron, eşleriyle olan özel hayatlarının monotonlaştığını ve üçüncü bir kişinin yatak odalarına "heyecan katabileceğini" iddia ediyor.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
